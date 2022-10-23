. Беременную Орлову ограбили в Италии. Оставшаяся без денег звезда "Дома-2" вдобавок к этому потеряла багаж
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Беременную Орлову ограбили в Италии. Оставшаяся без денег звезда "Дома-2" вдобавок к этому потеряла багаж

Беременную Орлову ограбили в Италии. Оставшаяся без денег звезда "Дома-2" вдобавок к этому потеряла багаж

Беременную Орлову ограбили в Италии. Оставшаяся без денег звезда "Дома-2" вдобавок к этому потеряла багаж

44-летняя ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова месяц назад объявила о беременности, показав округлившийся живот. Несмотря на солидный срок, знаменитость не боится путешествовать. Однако во время очередного отдыха ее ожидали неприятности, о которых она сама рассказала в соцсетях.

Поездка Ольги Орловой в Милан с самого начала не задалась. Ее кресло в бизнес-классе оказалось сломанным и не откидывалось, однако бортпроводница отказалась пересаживать ее на свободные места.


Для меня это странно, когда билет бизнес-классом стоит огромных денег. Я попросила бортпроводницу поменять нас с кем-то, кто летел один, но она сказала, что все спят, хотя мы только взлетели. Знаете, я очень часто летающий пассажир, и никогда в жизни не было ситуации, когда бы мне пришлось писать жалобу на борту. Странно мне то, что женщина не захотела помочь женщине, да еще и с животом.

Вслед за этим Ольгу Орлову расстроил крошечный номер в дорогом отеле с видом на стену. После жалобы певицу с мужем переселили в другую комнату, окно которой на этот раз выходило на парковку. Однако там из-за проблем с сантехникой из-под раковины хлынула вода на пол.

В конце концов певицу ограбили неизвестные. Об этом она узнала в ресторане после романтичной прогулки по Дуомской площади.

Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем. Это была большая сумма, и мое расстройство было очень большим. Но тут винить, кроме меня, некого. Сама прозевала, отвлеклась, за что поплатилась.

Ольга Орлова не стала уточнять, как в результате ей удалось оплатить счет. По возвращении в отель также выяснилось, что трубу так никто и не починил.


Орлова потеряла багаж с уколами в живот

Очередное разочарование экс-солистку группы "Блестящие" ожидало в Баку, где у нее была намечена пересадка на авиарейс в Москву. 

Приземлились в аэропорту. Думаю, мол, все будет хорошо, ага, конечно! Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства, без которых я не могу... Ну как так-то?!

В результате Ольге пришлось на сутки задержаться в Азербайджане "без одежды, без банно-ванных, без настроения". "Но…Город Баку — прекрасен! Я не была здесь со времен гастролей "Блестящих". А это больше 21 года назад. Люди — чудо! Значит, все будет хорошо", - заявила артистка.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Шойгу созвонился с министром обороны Британии
Шойгу созвонился с министром обороны Британии
Что важно для ребенка при разводе родителей, как правильно его подготовить к этому событию
Что важно для ребенка при разводе родителей, как правильно его
Пострадавшие при падении самолета в Иркутске семьи получат выплаты
Пострадавшие при падении самолета в Иркутске семьи получат выплаты
Близнецам чувства на паузу, а Девам полный вперед: любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Близнецам чувства на паузу, а Девам полный вперед: любовный гороскоп
Беременную Орлову ограбили в Италии. Оставшаяся без денег звезда "Дома-2" вдобавок к этому потеряла багаж
Беременную Орлову ограбили в Италии. Оставшаяся без денег звезда
Сербия прокомментировала возможность захода на Украину дивизии ВС США
Сербия прокомментировала возможность захода на Украину дивизии ВС США
Технологии дополненной реальности
Технологии дополненной реальности
Ксения Алферова ненавидела свою внешность
Ксения Алферова ненавидела свою внешность
ЧП: На жилой дом рухнул военный самолет
ЧП: На жилой дом рухнул военный самолет
Андрей Макаревич оскорбил своих поклонников и россиян
Андрей Макаревич оскорбил своих поклонников и россиян
Анастасия Волочкова раскрыла свой сексуальный секрет
Анастасия Волочкова раскрыла свой сексуальный секрет
Кристина Орбакайте вынуждена расплачиваться за поступки Аллы Пугачевой
Кристина Орбакайте вынуждена расплачиваться за поступки Аллы Пугачевой

Топ на сегодня

Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери отмечается 25 октября 2022 года: грешно ли работать в этот день, молитвы
Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери отмечается 25 октября 2022
В США назвали три сценария снижения роли доллара
В США назвали три сценария снижения роли доллара
"Я женат на монстре": Гоген Солнцев устроил разнос супруге и ее матери, с которой он развелся
"Я женат на монстре": Гоген Солнцев устроил разнос супруге
Танцевальная пауза не подвластная законам гравитации
Танцевальная пауза не подвластная законам гравитации

Еще по теме

Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане
За беременную Ольгу Орлову собирается молиться отец Жанны Фриске
Ольгу Орлову заподозрили в имитации беременности
Ольга Орлова жестко прошлась по критикам