. Беременную Орлову ограбили в Италии. Оставшаяся без денег звезда "Дома-2" вдобавок к этому потеряла багаж

Вадим Карасев

44-летняя ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова месяц назад объявила о беременности, показав округлившийся живот. Несмотря на солидный срок, знаменитость не боится путешествовать. Однако во время очередного отдыха ее ожидали неприятности, о которых она сама рассказала в соцсетях.

Поездка Ольги Орловой в Милан с самого начала не задалась. Ее кресло в бизнес-классе оказалось сломанным и не откидывалось, однако бортпроводница отказалась пересаживать ее на свободные места.



Для меня это странно, когда билет бизнес-классом стоит огромных денег. Я попросила бортпроводницу поменять нас с кем-то, кто летел один, но она сказала, что все спят, хотя мы только взлетели. Знаете, я очень часто летающий пассажир, и никогда в жизни не было ситуации, когда бы мне пришлось писать жалобу на борту. Странно мне то, что женщина не захотела помочь женщине, да еще и с животом.

Вслед за этим Ольгу Орлову расстроил крошечный номер в дорогом отеле с видом на стену. После жалобы певицу с мужем переселили в другую комнату, окно которой на этот раз выходило на парковку. Однако там из-за проблем с сантехникой из-под раковины хлынула вода на пол.

В конце концов певицу ограбили неизвестные. Об этом она узнала в ресторане после романтичной прогулки по Дуомской площади.

Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем. Это была большая сумма, и мое расстройство было очень большим. Но тут винить, кроме меня, некого. Сама прозевала, отвлеклась, за что поплатилась.

Ольга Орлова не стала уточнять, как в результате ей удалось оплатить счет. По возвращении в отель также выяснилось, что трубу так никто и не починил.

Орлова потеряла багаж с уколами в живот

Очередное разочарование экс-солистку группы "Блестящие" ожидало в Баку, где у нее была намечена пересадка на авиарейс в Москву.

Приземлились в аэропорту. Думаю, мол, все будет хорошо, ага, конечно! Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства, без которых я не могу... Ну как так-то?!

В результате Ольге пришлось на сутки задержаться в Азербайджане "без одежды, без банно-ванных, без настроения". "Но…Город Баку — прекрасен! Я не была здесь со времен гастролей "Блестящих". А это больше 21 года назад. Люди — чудо! Значит, все будет хорошо", - заявила артистка.