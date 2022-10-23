Беременную Орлову ограбили в Италии. Оставшаяся без денег звезда "Дома-2" вдобавок к этому потеряла багаж
44-летняя ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова месяц назад объявила о беременности, показав округлившийся живот. Несмотря на солидный срок, знаменитость не боится путешествовать. Однако во время очередного отдыха ее ожидали неприятности, о которых она сама рассказала в соцсетях.
Поездка Ольги Орловой в Милан с самого начала не задалась. Ее кресло в бизнес-классе оказалось сломанным и не откидывалось, однако бортпроводница отказалась пересаживать ее на свободные места.
Вслед за этим Ольгу Орлову расстроил крошечный номер в дорогом отеле с видом на стену. После жалобы певицу с мужем переселили в другую комнату, окно которой на этот раз выходило на парковку. Однако там из-за проблем с сантехникой из-под раковины хлынула вода на пол.
В конце концов певицу ограбили неизвестные. Об этом она узнала в ресторане после романтичной прогулки по Дуомской площади.
Ольга Орлова не стала уточнять, как в результате ей удалось оплатить счет. По возвращении в отель также выяснилось, что трубу так никто и не починил.
Орлова потеряла багаж с уколами в живот
Очередное разочарование экс-солистку группы "Блестящие" ожидало в Баку, где у нее была намечена пересадка на авиарейс в Москву.
В результате Ольге пришлось на сутки задержаться в Азербайджане "без одежды, без банно-ванных, без настроения". "Но…Город Баку — прекрасен! Я не была здесь со времен гастролей "Блестящих". А это больше 21 года назад. Люди — чудо! Значит, все будет хорошо", - заявила артистка.