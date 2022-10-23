. Близнецам чувства на паузу, а Девам полный вперед: любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Успех в любви зависит от многих факторов, одним из которых является движение планет по небосклону. Наши космические покровители могут надолго спутать карты, и как это происходит, мы сможем узнать уже в ближайшую неделю. Астролог Лилия Любимова объясняет, что утратившая свою силу Венера и грядущее затмение Солнца неизбежно внесут сумбур в отношения полов. Только основательные знаки-трудоголики смогут избежать любовной эмоциональной турбулентности. Что же сулит остальным знакам любовный гороскоп с 24 по 30 октября 2022 года?

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

«Горячему» знаку Овен необходимо остудить пыл эмоций, иначе он рискует быть отвергнутым. Даже если вас распирают чувства, лучше не выражать их слишком явно, чтобы не спугнуть объект желаний. Семейные представители знака окажутся перед выбором: пойти налево и поставить свой брак под удар либо усмирить фантазию и переключиться на что-то другое.

Телец (20 апреля — 20 мая)

24 октября Сатурн завершит свое ретроградное движение, что «выведет из спячки» Тельцов. Они почувствуют, что мир вокруг полон чудес и что в нем так много наслаждений. Простой флирт доставит массу удовольствия, потому вам ни в коем случае нельзя запираться в четырех стенах.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

А вот воздушный знак Близнецы в полной мере ощутит влияние коридора затмений, который начнется во вторник, 25 октября. Они потеряют уверенность в себе и в будущем дне. Обуздать тревоги поможет уединение и медитация. Если разговор со второй половинкой не вяжется, возьмите тайм-аут на пару дней, только прежде объяснитесь с ней.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков намечаются незначительные разногласия с любимым человеком. Они появятся как следствие нежелания слышать и понимать друг друга. Тот, кто еще не нашел свою пару, должен быть особенно бдителен. Неосторожное слово исказит впечатление потенциального партнера о вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам категорически запрещено зацикливаться на себе, хотя это может быть достаточно сложно. Склонность фокусировать внимание только лишь на собственной персоне портит карму и отгоняет любовную удачу. Тепло и забота о других людях, напротив, помогут вам на этой неделе обрести гармонию.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Проблемы, которые несут движения звезд, не слишком коснутся Дев. Этот мутабельный знак умеет лавировать между точками напряжения, всегда выходя в спокойное пространство. Там, где другие будут нервничать и суетиться, вы сохраните спокойствие и обаяния. Благодаря этому есть реальный шанс найти любовь среди давних знакомых, которые и без того ценят ваши качества.

Весы (23 сентября — 22 октября)

От Весов на этой неделе можно ожидать ветреного взгляда на жизнь. Они поддадутся влиянию ослабевшей Венеры и потеряют интерес к близкому человеку. Бросаться в новые отношения астролог сейчас вам не рекомендует, потому что принимать решения в момент энергетического спада очень неразумно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сдержанность в чувствах — это то, что может спасти Скорпиона в неблагоприятный период с 24 по 30 октября. Вы умеете философски относиться к одиночеству, потому не соглашайте на половинчатые решения. Пускай вы получите свой приз позже, но он будет именно таким, какой вам нужен.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дестабилизация делает Стрельцов немного нервными, что неизбежно портит их отношения с противоположным полом. Дабы не огорчать любимого человека и не огорчатся самому, лучше решить сначала проблему своего состояния. Справиться с нервами на этой неделе помогут аудиопрактики, медитативная музыка и осознанное дыхание.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Трудолюбивые Козероги без труда отложат дела сердечные, если видят, что для них не самое лучшее время. Если же симпатия возникла, то отказываться от общения все же не стоит. Спокойные беседы онлайн помогут лучше узнать друг друга, а вот с романтическим свиданием можно повременить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам сложно будет нащупать нить понимания с родными и любимыми. Позиция Венеры повлияет таким образом, что вы не сможете свободно выражать свои мысли. Ощущение, что вы скрываете что-то важное, может насторожить членов семьи. Постарайтесь быть максимально открытыми и не замыкайтесь в себе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Удача может покинуть Рыб, если они будут спешить с умозаключениями. Не всегда первое впечатление о человеке верно. Дайте шанс ему проявить себя в другой, более спокойной обстановке, и увидите все в новом свете. Точно так же и вы сами находитесь не в самой лучшей своей форме. Чуть позже, вернув себе харизму и позитив, вы станете центром притяжения для будущего партнера.