. Более 80% родителей поддерживают поднятие флага и исполнение гимна в школах — Кириенко
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Более 80% родителей поддерживают поднятие флага и исполнение гимна в школах — Кириенко

Более 80% родителей поддерживают поднятие флага и исполнение гимна в школах — Кириенко

Подавляющее большинство родителей, бабушек и дедушек школьников, по данным социологов, поддерживают проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом на открытии Всероссийского форума классных руководителей сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сейчас посмотрел последние социологические исследования. У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком „Разговоры о важном“, — сказа Кириенко.


По его словам, "это крайне нужно и для самих ребят, и они об этом говорят, и родители чувствуют, насколько это важно и насколько это работает". 

"Я помню, что нам говорили, что „нет, ну что вы, образование — это образование, а это все-таки уже немножко политика“. Это не политика. Это гордость своей страной, если она закладывается с детства, она потом проходит с человеком через всю его жизнь", — указал Кириенко.

С 1 сентября 2022 года в школах России учебная неделя начинается с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Инициатива о введении такой традиции была выдвинута министром просвещения Сергеем Кравцовым и поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. 

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По материалам: uposters.ru

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