. Церковь России 23 октября 2022 года чтит память святых Евлампия и Евлампии

Согласно православному календарю, 23 октября церковь чтит память святых Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой и погибли за веру в начале IV столетия. В народе этот день увековечился, как праздник Евлампия Зимоуказателя, поскольку приметы на 23 октября указывали на скорый приход зимней погоды.

Церковь 23 октября прославляет мучеников Евлампия и Евлампию

Евлампий явился на свет во второй половине III столетия в Никодимии, но жизнь его была не долгой. Он был благочестив и добр к людям. Когда император Максимиан начал гонения на христиан, вместе с другими верующими и сестрой он скрывался в пустыне.

Однажды парень отправился в город за хлебом. Придя в Никодимию, на воротах увидел указ, согласно которому, все христиане должны быть пойманы и избиты. Евлампий рассмеялся над этим, ведь вместо того, чтобы сражаться с врагами, Максимиан расправляется с неповинными людьми. За смех его схватили воины императора и привели на суд.





Правитель города хитростью заставлял Евлампия предать Всевышнего и поклониться языческим идолам, но юноша оставался непоколебим. Тогда его начали изощренно пытать.

Потом якобы Евлампий все-таки отказался от христианства и его отвели в языческий храм, где он перед статуей Марса закричал, что по воле Божьей приказывает бездушному идолу упасть и превратиться в прах. После этих слов статуя, действительно, упала и разбилась на сотню осколков. Многие язычники, увидев это, сами уверовали во Всевышнего. А Евлампия еще больше подвергли мучениям.

Евлампия, узнав, как над ее братом издеваются, добровольно пришла в Никодимию и заявила, что также является христианкой. Она перетерпела множество пыток, а затем вместе с Евлампием была казнена.

Чем принято заниматься в церковный праздник 23 октября





На Руси в день памяти Евлампия и Евлампии прадеды после возвращения из церкви занимались расщеплением полен на лучину. Их разбивали на щепки и устанавливали в специальные металлические светильники, которые затем развешивали по избе. Поскольку дни уже становились короткими, такие светильники помогали крестьянам дольше заниматься делами по дому.

Знахари в праздник собирали траву, пока ее снегом не присыпало. Большое внимание уделялось руте, которую считали магическим растением. Ее развешивали в домах над потолком, чтобы защититься детей и себя от проделок нечистой силы.





Молодежь в День святых устраивала прыжки через костер, пологая, что это поможет возродиться новой жизни и сохранить молодость. В огне сжигали все старое и ненужно, тем самим, избавляясь от проблем и болезней.

Стоит 23 октября посмотреть на Луну:

если рога в полночь повернуты на север, то зима наступающая обещает быть суровой;

рожки смотрят на юг — к поздней и сырой зиме.





Существовали на Руси и другие природные приметы, благодаря которым можно было узнать будущую погоду:

23 октября слякоть — снега не будет до 4 ноября;

в праздник мороз ударил — зима наступит в ближайшие 30 дней;

на иве листья снизу пожелтели — к ранней зиме;

дует ветер с севера — к резкому похолоданию.

Человек, родившийся в День памяти Евлампия и Евлампии, уверен в себе и трудолюбив, благодаря чему достигает задуманного. От порчи и сглаза его убережет топаз.