. ЧП: На жилой дом рухнул военный самолет
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ЧП: На жилой дом рухнул военный самолет

ЧП: На жилой дом рухнул военный самолет
На этот раз авиакатастрофа произошла в Иркутске. Не успела страна отойти от трагедии в Ейске, во время которой на девятиэтажку упал военный самолет, как похожее ЧП произошло сегодня в Иркутске. Военное воздушное судно Су-30 упало на двухэтажку. Среди погибших, по данным МЧС России, два пилота самолета. В доме в это время находились трое детей — их успели эвакуировать. Сейчас на месте трагедии пожар, работают спецслужбы. Детали ЧП уточняются. «Площадь пожара после падения истребителя составила 200 квадратных метров. Оба пилота истребителя погибли при крушении. Самолет упал во время испытательного полета, передают власти. Он вылетел из аэропорта в 17:47 по местному времени, но позже перестал выходить на связь», — сообщил источник.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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