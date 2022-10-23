. Что называют территориальной обороной ?

Чем может грозить введение военного положения ? Несколько дней назад Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении особых режимов на территории страны. Теперь в ряде регионов возможна организация гражданской и территориальной обороны. Объясняем, что это значит. Гражданской обороной называются мероприятия по защите населения, материальных и культурных ценностей во время военных конфликтов. Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения органов гражданской обороны, формирований и населения об угрозе нападения противника и о применении им ядерного, химического, бактериологического (биологического) оружия и других современных средств нападения. Особое значение оповещение приобретает в случае внезапного нападения противника, когда реальное время для предупреждения населения будет крайне ограниченным и исчисляться минутами. В задачи входят:Оповещение населения;Раздача средств индивидуальной защиты;Эвакуация местных жителей, материальных и культурных ценностей;Световая и другая маскировка;Борьба с пожарами;В случае необходимости захоронение трупов;Санитарная обработка и обеззараживание зданий, техники;Срочное восстановление коммуникаций. Что такое территориальная и гражданская оборона? Территориальная оборона может вводиться на территории всей России или только части регионов в период действия военного положения. Участники территориальной обороны: Охраняют военные объекты, транспорт, объекты коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры; Борются с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Порядок развертывания и ведения территориальной обороны определяют штабы, которые возглавляют губернаторы и главы регионов.