. Что важно для ребенка при разводе родителей, как правильно его подготовить к этому событию
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Что важно для ребенка при разводе родителей, как правильно его подготовить к этому событию

Что важно для ребенка при разводе родителей, как правильно его подготовить к этому событию

Тысячи детей становятся жертвами развода родителей только потому, что они не могут правильно подготовить их и рассказать об этом негативном событии. Как это сделать безболезненно для маленького человека, рассказывает психолог Олег Долгицкий.

Как дети разного возраста реагируют на развод родителей

Исследования показывают, что развод родителей по-разному действует на детей в зависимости от их возраста.


  • До 6 месяцев — ребенок не замечает отсутствия одного из родителей и быстро его забывает;
  • 6 месяцев — 2,5 года — из-за отсутствия одного из родителей ребенок может хандрить, у него может пропадать настроение;
  • 2,5 года — 5 лет — ребенок испытывает потрясение;
  • 5-9 лет — самый травматичный возраст, в котором ребенок тяжело переживает развод родителей, у него может возникнуть депрессия.

Дети старше 9 лет ведут себя по-разному, в зависимости от воспитания и поведения родителей.

Как подготовить ребенка к разводу родителей

Развод родителей всегда является стрессовой ситуацией для ребенка. Но они могут сделать так, чтобы этот период и процесс дальнейшей жизни стал для него как можно более безболезненным.


По мнению психолога Долгицкого, основное, что должен чувствовать ребенок после развода родителей: их отношение к нему не изменилось, любовь и забота остались прежними. Для этого родителям следует обговорить заранее все нюансы и выстроить такую систему отношений после развода, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в общении с каждым из них. При этом ребенку следует сказать честно, что родители решили расстаться, но для него они остались по-прежнему родными и самыми близкими людьми.

Ни в коем случае не следует жаловаться ребенку друг на друга, настраивать его против мамы или папы, или манипулировать его отношением к родителям. Только доброжелательное отношение друг к другу и взаимное стремление оградить ребенка от душевной травмы помогут пройти этот период с минимальными потерями для всех.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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