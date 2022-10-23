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Чтобы не было потерь: что можно и что нельзя делать в день черного солнечного затмения 25 октября 2022 года

Чтобы не было потерь: что можно и что нельзя делать в день черного солнечного затмения 25 октября 2022 года

Черное солнечное затмение — одно из самых зрелищных астрономических явлений. 25 октября 2022 года Луна закроет на некоторое время фрагмент диска дневной звезды, так что произойдет частичное затмение. Этот день будет очень сильным энергетически, и окажет особое влияние на все человечество. Поэтому следует заранее узнать, что можно и что нельзя делать в этот день, чтобы прожить его без потерь и других негативных последствий.

Когда состоится черное солнечное затмение

Луна пройдет перед нашей дневной звездой, что приведет к частичному солнечному затмению во вторник, 25 октября. Это явление смогут увидеть жители западной Сибири и уральских регионов страны. Также затмение будет наблюдаться в большей части северного полушария Европы, за исключением Португалии, и в северо-восточной Африке.

Тень Луны может закрывать до 86 процентов солнечного диска в часы пик. А само явление начнется в 12:58 и продлится до 17:02 по мск.

Чем опасно затмение 25 октября


Октябрьское затмение откроет коридор затмений, продлится который до 8 ноября. Любые события, которые могут случиться в этот период, оставят отпечаток на судьбе каждого человека в следующие 18 лет. Кроме того, это явление может негативно сказаться на финансовом благополучии и личных отношениях людей. Поэтому важно не совершать необдуманные действия и уделить особое внимание духовному развитию и самопознанию.

Что можно и что нельзя делать

  • 25 октября не стоит начинать новые проекты, подписывать сомнительные контракты и заключать важные сделки;
  • этот день не подходит для дальних поездок и путешествий, поэтому от них следует воздержаться;
  • важно избавиться от негативных мыслей и плохого настроя, а излучать только положительную энергию;
  • не рекомендуется совершать кардинальные перемены в профессиональной или личной жизни;
  • следует наладить контакты и воздержаться от выяснения отношений и ссор, нельзя проявлять агрессию;
  • рекомендуется отложить плановые хирургические вмешательства и косметические процедуры;
  • желательно посвятить время отдыху и чтению интересной книги;


  • нельзя давать деньги в долг или брать кредит;
  • важно ограничить употребление алкоголя и нездоровой пищи;
  • полезно принять расслабляющую ванну или выполнять любые водные процедуры;
  • следует быть внимательными на дороге и везде соблюдать технику безопасности;
  • нельзя отказывать в помощи;
  • рекомендуется выполнять медитации и читать молитвы.
# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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