. Даня Милохин безграмотный овощ, заявил Михалков

Тиктокер Даня Милохин разозлил Никиту Михалкова своей глупостью. Никита Михалков возмущен современными реалиями. Во новом выпуске программы «Бесогон ТВ» лауреат премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» посетовал на низкий уровень культуры. По мнению 77-летнего режиссера, в настоящее время основной проблемой общества является поощрение безграмотности. В качестве примера он привел Даню Милохина. Блогер удивил Михалкова выступлением на ПМЭФ-2021. Тогда речь молодого человека обсуждала вся страна. «Совершенно естественным становится, например, что на государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит», — негодует режиссер.Михалков привел и другой пример, который возмутил его до глубины души. Во время одного из эфиров Даня Милохин общался с участником шоу, когда внезапно для себя выяснил, что Сахалин — это российский остров. Неприкрытая демонстрация незнания истории и географии родной страны вызвала волну критики. Никита Сергеевич не стеснялся в сравнениях. «Выясняется, что Даня Милохин, сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», — продолжил критиковать Михалков. Стоит отметить, что Никиту Сергеевича возмущает не только блогер, но и снисходительное отношение наших соотечественников к подобным персонажам. «Я не имею ничего против Дани Милохина. Я говорю о поразительном снижении принципиального уровня критического взгляда на жизнь. Все можно, все позволено, никаких табу и ограничений», — огорчается режиссер.