. Давид Манукян решил последовать примеру Бузовой и засветиться на всех каналах страны

Вадим Карасев

Как оказалось, у своей бывшей девушки ведущий Давид Манукян научился очень многому. В данный момент он является ведущим Дом-2 и по совместительству стремится осваивать все больше проектов и телевизионных программ.Мы уже как-то упоминали о том, что парень снимается в сериале, причём в главной роли. Более того, Даве удалось оказаться на съемках известного на всю страну телепроекта — «Камеди клаб». Ранее туда без особого успеха пытались попасть и другие участники Дом-2 — Евгений Кузин и Глеб Жемчугов, однако у них ничего не получилось. Поэтому теперь Давид Манукян обещает, что очень скоро он будет на всех телеканалах страны.Как думаете, в своём желании стать вездесущим Дава сможет догнать или даже перегнать Ольгу Бузову? Ведь он уже смог сменить её на должности ведущей. Или это неожиданный приступ трудоголизма? Чем же он мотивирован?