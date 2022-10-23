. Давид Манукян решил последовать примеру Бузовой и засветиться на всех каналах страны
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Давид Манукян решил последовать примеру Бузовой и засветиться на всех каналах страны

Давид Манукян решил последовать примеру Бузовой и засветиться на всех каналах страны
Бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян, который в данный момент является ведущим Дом-2, многому научился у бывшей невесты. Сейчас он упорно осваивает новые телешоу. Как оказалось, у своей бывшей девушки ведущий Давид Манукян научился очень многому. В данный момент он является ведущим Дом-2 и по совместительству стремится осваивать все больше проектов и телевизионных программ.

Мы уже как-то упоминали о том, что парень снимается в сериале, причём в главной роли. Более того, Даве удалось оказаться на съемках известного на всю страну телепроекта — «Камеди клаб». Ранее туда без особого успеха пытались попасть и другие участники Дом-2 — Евгений Кузин и Глеб Жемчугов, однако у них ничего не получилось. Поэтому теперь Давид Манукян обещает, что очень скоро он будет на всех телеканалах страны.

Как думаете, в своём желании стать вездесущим Дава сможет догнать или даже перегнать Ольгу Бузову? Ведь он уже смог сменить её на должности ведущей. Или это неожиданный приступ трудоголизма? Чем же он мотивирован?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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