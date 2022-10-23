Давид Манукян решил последовать примеру Бузовой и засветиться на всех каналах страны
Сегодня, 03:20 Вадим Карасев
Бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян, который в данный момент является ведущим Дом-2, многому научился у бывшей невесты. Сейчас он упорно осваивает новые телешоу. Как оказалось, у своей бывшей девушки ведущий Давид Манукян научился очень многому. В данный момент он является ведущим Дом-2 и по совместительству стремится осваивать все больше проектов и телевизионных программ.
Мы уже как-то упоминали о том, что парень снимается в сериале, причём в главной роли. Более того, Даве удалось оказаться на съемках известного на всю страну телепроекта — «Камеди клаб». Ранее туда без особого успеха пытались попасть и другие участники Дом-2 — Евгений Кузин и Глеб Жемчугов, однако у них ничего не получилось. Поэтому теперь Давид Манукян обещает, что очень скоро он будет на всех телеканалах страны.
Как думаете, в своём желании стать вездесущим Дава сможет догнать или даже перегнать Ольгу Бузову? Ведь он уже смог сменить её на должности ведущей. Или это неожиданный приступ трудоголизма? Чем же он мотивирован?
По материалам: life-dom2