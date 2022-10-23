. День 23 октября в истории

Международный день снежного барса.

Учрежден на состоявшемся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирном форуме по сохранению этого редкого хищника.

Снежный барс или ирбис является редким, исчезающим видом. Он обитает в 12 странах мира: России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Кыргызстане, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Бутане.

На сегодняшний день численность этих хищников в мире составляет не более 7 тысяч экземпляров, из них в России проживают около 200 особей.

В XX веке снежный барс был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу России и охранные документы других стран.

День работников рекламы в России.

Свой профессиональный праздник менеджеры по рекламе, маркетологи разных уровней, рекламщики и пиарщики по всей стране отмечают с 1994 года.

20 лет назад (2002) в Москве произошел теракт на Дубровке.

Сорок вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватили заложников в здании Театрального центра на Дубровке. В плену у бандитов оказались 912 человек — зрители, которые пришли на мюзикл «Норд-Ост», артисты и работники театрального центра, в том числе около 100 детей. Преступники требовали прекратить контртеррористиче­скую операцию федеральных войск в Чечне.

26 октября, опасаясь подрыва здания и гибели людей, спецслужбы РФ провели операцию по освобождению за­ложников. В результате штурма были освобождены более 750 человек, погибли 130 заложников. Боевики, в том числе 19 женщин-смертниц, были уничтожены.

85 лет назад (1937) в море Лаптевых, у западного побере­жья острова Бельковский, начался вынужденный арктиче­ский дрейф советского ледокола «Георгий Седов».

Научная экспедиция на ледоколе занималась исследовательскими работами в Карском море и в море Лаптевых в районе Ново-Сибирских островов. Когда исследования были практически закончены, «Георгия Седова» послали на помощь судам, которые застряли во льдах в юго-западной части моря Лаптевых. Усилия ледоколов «Садко», «Малыгин» и «Седов» не увенчались успехом. Многолетние льды преградили судам путь.

23 октября 1937 года корабли легли в дрейф. В ледовом плену оказались 217 человек: экипажи ледоколов, а также научные работники, студенты-гидрографы и пассажиры.

Лишь в августе 1938 года ледокол «Ермак», проложив путь, вывел «Садко» и «Малыгина». Из-за повреждения руля «Георгий Седов» был вынужден продолжить дрейф. Капитан Константин Бадигин и 14 членов экипажа остались нести вахту. Корабль прошел со льдами путь в 6100 километров. Он был освобожден 13 января 1940 года в Гренландском море, к северо-западу от Шпицбергена ледоколом «Иосиф Сталин». Моряки находились в ледовом плену 27 месяцев.

108 лет назад (1914) в Москве был основан Театральный институт имени Бориса Щукина.

Его история началась в ноябре 1913 года, когда группа московских студентов организовала любительскую театральную студию. В качестве руководителя они пригласили актёра Московского Художественного театра Евгения Вахтангова. Первый спектакль, поставленный студией, оказался провальным. Евгений Вахтангов предложил студийцам учить их актерскому мастерству. Первую лекцию по системе Станиславского он прочел в студенческой студии 23 октября 1914 года. Этот день считается днем рождения этого театрального ВУЗа.

66 лет назад (1956) началось Венгерское восстание.

Волнения в стране начались со среды студентов. Они требовали возвращения Имре Надя на пост премьер-министра Венгрии (он был смещен с должности весной 1955 года), десталинизации и вывода советских войск с территории страны. 23 октября в Будапеште прошла многотысячная демонстрация с аналогичными требованиями. Протестующие снесли памятник Сталину, а также захватили ряд зданий. Начались первые столкновения с подразделениями государственной безопасности и армии.

Чтобы сохранить режим и предотвратить выход Венгрии из Организации Варшавского договора руководство страны обратилось к Советскому Союзу за помощью. 24 октября в Будапешт вошли подразделения советских войск. Они оставались в городе до конца октября.

В ноябре новое правительство Венгрии во главе с секретарем ЦК Венгерской партии трудящихся Яношем Кадаром вновь обратился к руководству СССР с просьбой об оказании помощи. 4 ноября подразделения советских войск окружили Будапешт и начали подавление сопротивления восставших. К 11 ноября ситуация в стране была взята под контроль.

С 1989 года в Вен­грии 23 октября отмечается как национальный праздник — «День начала револю­ции и освободительной борьбы 1956 года».

208 лет назад (1814) была проведена первая в Европе пластическая операция.

Английский хирург Джозеф Карпю выполнил ринопластику по так называемому «индийскому» методу, когда кожный лоскут для формирования будущего носа вырезался из кожи лба или щеки.

Операция прошла успешно. Через три дня, сняв повязку с пациента, Джозеф Карпю воскликнул: «Бог мой, да это же нос!».