. Девушка рисует смешные скетчи, в которых любая фраза превращается в забавную рифму

Юмор — лекарство, которое мимолётно снимет нахлынувшую на вас грустинку. И за этим чудо-зельем можно обратиться к девушке по имени Даша, которая с радостью предложит вам ложечку смешных рисунков. А смешными они получаются, потому что иллюстратор отлично подбирает забавные рифмы почти к любому слову. В результате простенькая картинка превращается в настоящую юмореску, где герои говорят стихами.

История одной крысы

Ода посвящается любимому

С юбилеем!

Танцы живота заказывали?

Нечестно как-то вышло

Хрусть и грусть

У вас всё получится, ребята!

Тонем в луже слёз

Если ты — огурец, то…

Хочется и рулета, и лета, и всё вместе

Котики такие котики

У котов свой взгляд на жизнь и свои правила, которые они устанавливают в мире людей. И об этом очень хорошо известно всем кошатникам. Некоторые из них даже решили начать рассказывать о своих лохматых в виде комиксов.

Мята помята

Лень рождает кулинарные шедевры

Луи-Витон или батон? Что бы выбрали вы?

И вам утро доброе

А вы из какого посольства?

ПЛОМБИРуем зубы

Лучок полечил свои зубчики

Сегодня я — гладиатор с утюгом в руке

А здесь вы найдёте комиксы от художника, остроумно показывающего, каким был бы мир, в котором всё буквально.

Над пропастью во ржи

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