Девушка рисует смешные скетчи, в которых любая фраза превращается в забавную рифму
Юмор — лекарство, которое мимолётно снимет нахлынувшую на вас грустинку. И за этим чудо-зельем можно обратиться к девушке по имени Даша, которая с радостью предложит вам ложечку смешных рисунков. А смешными они получаются, потому что иллюстратор отлично подбирает забавные рифмы почти к любому слову. В результате простенькая картинка превращается в настоящую юмореску, где герои говорят стихами.
История одной крысы
Ода посвящается любимому
С юбилеем!
Танцы живота заказывали?
Нечестно как-то вышло
Хрусть и грусть
У вас всё получится, ребята!
Тонем в луже слёз
Если ты — огурец, то…
Хочется и рулета, и лета, и всё вместе
Котики такие котики
У котов свой взгляд на жизнь и свои правила, которые они устанавливают в мире людей. И об этом очень хорошо известно всем кошатникам. Некоторые из них даже решили начать рассказывать о своих лохматых в виде комиксов.
Мята помята
Лень рождает кулинарные шедевры
Луи-Витон или батон? Что бы выбрали вы?
И вам утро доброе
А вы из какого посольства?
ПЛОМБИРуем зубы
Лучок полечил свои зубчики
Сегодня я — гладиатор с утюгом в руке
А здесь вы найдёте комиксы от художника, остроумно показывающего, каким был бы мир, в котором всё буквально.
Над пропастью во ржи
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