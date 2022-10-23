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Елена Лядова рассказала о съемках в порно

Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Актриса Елена Лядова сделала откровенное признание. Звездная пара долго скрывала от поклонников свои отношения. Только недавно фанаты узнали, что Владимир Вдовиченков и Елена Лядова расписались аж в 2015 году. С тех пор живут душа в душу. Теплые семейные отношения не стали для актеров преградой на творческом поприще. Супруги снимаются в кино и продолжают свои карьеры. 17 октября на российских экранах стартовал сериал «Неличная жизнь», в которой жена Вдовиченкова играет главную роль. Стоит отметить, персонаж Елены весьма специфический. Героиня Лядовой пытается расплатиться с долгами, снимаясь вместе с мужем в домашнем порно. Актриса признается, что со своей экранной копией не имеет ничего общего, кроме внешнего вида. «Конечно, мы с ней очень далеки. В порнографии я точно не снималась. Хотя персонаж создан из моих мышц и суставов, его основа — фантазия и воображение. А если говорить про вызовы, просто хотелось, чтобы история получилась классная и смешная. Такая тонкая комедия о понятных всем людях с понятными проблемами, а не какая-то философия, где долго нужно искать смыслы», — делится 41-летняя актриса.
Елене Лядовой удалось приручить 50-летнего Владимира Вдовиченкова. Мужчина признавался в своих интервью, что вырос на улице. Ему пришлось научиться отстаивать свои границы. А после съемок в культовых проектах «Бригада» и «Бумер» за ним прочно закрепилась слава брутального бандита. Звезды познакомились в начале 2010-х, на съемках «Левиафана» Звягинцева. Они тут же нашли общий язык. Как отмечают друзья и коллеги Вдовиченкова, Лядова хорошо влияет на артиста: он стал мягче и добрее. «Да, я сам заметил. Старею, наверное. Становлюсь более сентиментальным, взрослым. Отсюда появляется спокойствие. Любовь, конечно, помогает в этом», — говорит актер о своих отношениях «ОК!».
# Шоу-бизнес Лядова Елена
По материалам: z-aya

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