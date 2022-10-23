. ЕС осознает, что находится "в глубоком кризисе" только к зиме 2023 года

Вадим Карасев

Экс-глава греческого минфина Янис Варуфакис заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV, что для Евросоюза неизбежен энергетический крах, и уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран объединения.

"Провал гарантирован. Уже сейчас мы видим стремительную деиндустриализацию в Европе. Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США и Китае".

Скоро фабрики будут "переезжать" в Штаты или другие страны, но осознание того, что ЕС находится "в глубоком кризисе", придет главам союза лишь к следующей зиме.

В начале месяца бельгийский премьер-министр Александер де Кроо в заявил, что Европе грозят деиндустриализация и общественные беспорядки из-за энергетического кризиса. О грядущих массовых беспорядках в Европе предупреждал первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Он предположил, что "нехватка энергии приведет к сильным потрясениям в обществах" и разногласиям.

5 декабря в силу должен вступить очередной пакет антироссийских санкций, который затронет поставки нефти из РФ. Ряд стран Евросоюза не согласны с инициативой введения потолка цен на российское топливо, что тормозило переговоры об ограничении его стоимости. В США полагают, что Россия начала создавать "теневой флот" из нефтетанкеров в преддверии вступления в силу этих ограничений.