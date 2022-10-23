. Европейцев предупредили о росте расходов на проживание в ЕС

Вадим Карасев

МФВ спрогнозировал рост расходов на проживание в ЕС из-за энергокризиса на семь процентов

Расходы на проживание в европейских странах в связи с энергетическим кризисом в 2022 году увеличатся на 7 процентов, в 2023-м вырастут на 9 процентов, такой прогноз дан в докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе, пишет ТАСС.

Как уточнили в международной организации, рост связан с высокими ценами на энергоресурсы в Евросоюзе (ЕС). «Они приведут для европейских домохозяйств к увеличению расходов на проживание на 7 процентов в 2022 году и на 9 процентов в 2023 году — в обоих случаях по сравнению с 2021 годом», — предупредили в МВФ.

Кроме того, в докладе уточняется, что в связи с увеличением стоимости топлива многие европейские фирмы ограничили или планируют уменьшить выпуск товаров в таких секторах, как производство удобрений, стекла, стали и алюминия. «Что, вероятно, приведет к дополнительному росту цен в производственно-сбытовых цепочках», — объяснили эксперты.

Также в докладе говорится, что российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года после санкционного удара.

