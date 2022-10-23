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Глава "Ленкома" заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП. Актриса продолжает выходить на сцену

Глава "Ленкома" заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП. Актриса продолжает выходить на сцену

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал в интервью "Комсомольской правде", что прокуратура не считает Анну Большову виновной в произошедшем на днях смертельном ДТП. Напомним, что актриса сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте и, по сообщениям различных СМИ, находилась в нетрезвом состоянии. Большова вызвала полицию и скорую помощь, однако пострадавшая скончалась до их приезда.

"Я лично разговаривал с прокурором Калужской области. Мне он сказал: "Ваша Аня не виновата". Произошла трагическая случайность", – поделился Варшавер, добавив, что машина Анны двигалась со скоростью 5-10 километров в час. "Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила", – сказал он.

В прокуратуре главе "Ленкома" сообщили, что в тот день у погибшей случился скандал с супругом. Вероятно, по этой причине она "выпила сверх меры" и вышла ночью на дорогу.

Варшавер отметил, что Большова "убита этой ситуацией", однако продолжает выходить на сцену. "Она занята в пяти названиях. У нее центральные роли. Артисты играют, даже когда тяжело больны или когда умирают их близкие. А что делать? Зрители купили билеты, спектакль нельзя отменить", – сказал он.

Он подчеркнул, что в критический момент Анна сделала все, что от нее зависело.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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