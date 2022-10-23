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Глобальное потепление может привести к самым различным погодным сценариям

Глобальное потепление может привести к самым различным погодным сценариям

Изменение климата происходит на всей планете. В России — даже быстрее, чем в других странах. Как рассказал «Парламентской газете» директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета, руководитель Климатического центра Росгидромета Владимир Катцов, это связано с двумя обстоятельствами: суша нагревается быстрее воды из-за различий в теплоемкости, а Арктика, в которой находится значительная часть территории России, теплеет особенно быстро благодаря, так называемому «полярному усилению» глобального потепления. Это явление, при котором температура вблизи полюсов растет быстрее, чем в среднем по планете.

По его словам, наблюдаемый уже не одно десятилетие разогрев атмосферы, океана и суши связан в основном с хозяйственной деятельностью человека. Результаты климатических изменений могут привести к разным вариантам развития событий.

Один из них — усугубление волн жары в сочетании с лесными пожарами. При этом нарастание засушливости в некоторых регионах может сочетаться с происходящими время от времени экстремальными осадками. Ведь гидрологический цикл также меняется из-за глобального потепления.

Уже наблюдается увеличение продолжительности бездождевых периодов и уменьшение количества осадков на юге России, что приводит к риску засухи. Зато в других регионах из-за изменения характера осадков возрастает риск наводнений: если раньше монотонный дождик мог идти неделю, то теперь это же количество осадков выпадает за два-три дня в виде сильнейших ливней.

Не исключают ученые и возникновения долгой осени, когда границы между сезонами как будто стираются, и на продолжительный период воцаряется серая промозглая погода с температурой около ноля.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

 

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По материалам: pnp.ru

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