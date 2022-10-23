. Гороскоп от Анжелы Перл на 24 октября 2022 года: большой риск для некоторых знаков зодиака

24 октября 2022 года представителей некоторых знаков зодиака ожидают важные перемены в жизни, преодоление преград, принятие судьбоносных решений. Анжела Перл предостерегает от необдуманных поступков и предупреждает о риске в этот день.

Какие перемены ждут 24 октября Овна, Тельца, Близнецов, Рака





Овен

В этот день данному знаку стоит обратить свое внимание на собственное здоровье, которое будет нуждаться в защите и поддержке. Настало время позаботиться об иммунитете и не допустить осложнений, которые обязательно будут, если не провести профилактические меры. Анжела Перл рекомендует заранее провести очищающие действия.

Телец

В семейном кругу будет не самая позитивная обстановка, которая приведет к конфликтам с близкими людьми. Прежде чем вступать в перепалку с родственниками, стоит выбрать другой путь и постараться урегулировать ссору, переключив внимание в другое русло. В противном случае настроение будет испорчено у всех, а победителей не окажется.

Близнецы

Негативное эмоциональное состояние приведет к нежелательным последствиям, причем в первую очередь для самих Близнецов. День будет безнадежно испорченным. Анжела Перл советует собраться и выбрать для себя другую реальность. Если Близнецы захотят, то смогут прожить этот период так, как пожелают.

Рак

Не нужно бежать в поисках приключений, стоит постараться прожить этот день максимально спокойно и комфортно. Пусть они что-то пропустят, но излишнее внимание к их персоне может принести им неблагоприятные ситуации. Без надобности не нужно лишний раз показывать свой нос.

Прогноз на 24 октября 2022 года для Львов, Дев, Весов, Скорпионов





Лев

Благотворительность в этот день принесет Львам проблемы. Не нужно строить из себя добрых самаритян, так как ничем хорошим это для них не закончится. Пусть каждый берет груз ответственности и несет его до конца. Львам лучше думать о себе и о том, как высокопрофессионально выполнить свою работу.

Дева

Не нужно свои проблемы перекладывать на других, если что-то не получается, то окружающие в этом не виноваты. Девам стоит пытаться контролировать свои эмоции, чтобы не обидеть близких людей без веской причины. К тому же проблем от их выплеска не уменьшится, а лишь прибавится.

Весы

Нейтралитет в вопросах – именно то, что необходимо будет Весам, чтобы не оказаться крайними. Кто бы в их окружении не выяснял отношения и не конфликтовал, это не касается Дев. Лучше посвятить время собственным проектам, которые нуждаются в их внимании и активности. Возможно, в каких-то вопросах придется рискнуть, чтобы получить желаемое.

Скорпион

Хорошее время, чтобы активно посвятить время реализации планов. Необходимо полностью проникнуться работой – и тогда Скорпионы смогут рассчитывать на удачу. Когда мысли заняты делом, то остается мало времени на негативные мысли и плохое настроение.

Чего ждать в гороскопе на 24 октября Стрельцам, Козерогам, Водолеям, Рыбам





Стрелец

Мечтать не вредно, но это может отнять у них много времени и сил, которые лучше посвятить реальным вопросам. Только точные действия помогут им добиться хорошего результата и не оказаться в непредсказуемой ситуации. Есть шанс много где преуспеть и много чего сделать, главное – проявить желание и настойчивость.

Козерог

Правильное дело поможет данному знаку отвлечься от негативных мыслей, которые будут главной проблемой недомогания. Можно посвятить себя бытовым вопросам или любым делам, которые нуждаются во внимании Козерогов. Порой на них будет наплыв неблагоприятных мыслей, но лучше гнать их прочь и стараться переключиться.

Водолей

Представителям данного знака зодиака стоит выбрать для себя путь интуитивный. Водолеям необходимо приготовиться к тому, что судьба уготовила для них перемены, которых не избежать. Лучше заранее быть готовыми к изменениям. Чтобы они не застали их врасплох.

Рыбы

Лучше найти время для себя любимых и заняться чем-то положительным и расслабляющим. Астролог советует провести этот период с пользой, найти ответы на волнующие их вопросы и привести мысли в порядок.