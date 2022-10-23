. Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться от грандиозных планов

Павел Глоба 24 октября 2022 года предостерегает представителей знаков зодиака: в этот день не следует делиться своими планами с окружающими людьми. Это поможет избежать серьезных неприятностей. Не рекомендуется планировать какие-то масштабные дела — для них сейчас неблагоприятный период. Хорошо подходит активный отдых и прогулки.

Гороскоп на 24 октября для знаков стихии Огня





Овен

Утром можно планировать задачи, связанные с работой. Возможно, не все будет идти так, как хотелось бы, но с трудностями удастся справиться. Вероятны поездки и деловые переговоры. Чтобы все закончилось успешно, необходимо сосредоточиться и не торопиться. Вечером не исключены романтические встречи.

Лев

Настойчивость поможет в этот день преодолеть трудности и добиться неплохих результатов. Следует следить за эмоциональным состоянием, оно может создавать неприятности. Любое не так брошенное слово может выводить из равновесия. Поэтому лучше воздержаться от резких слов и замечаний. Полезно будет сменить обстановку, новые впечатления и эмоции дадут возможность полноценно отдохнуть.

Стрелец

Чтобы получить желаемые результаты, необходимо плодотворно потрудиться. Также понадобится терпение и внимательность. Тогда и отношения с окружающими людьми будут складываться гармонично. Удачно складываются покупки. Вечер обещает приятные встречи и романтические сюрпризы.

Гороскоп на 24 октября для знаков стихии Земли





Телец

Тяжело будет даваться общение с близкими. Возможны ссоры из-за бытовых вопросов. Необходимо уделить время, чтобы разобраться со всеми делами. Нужно постараться не переоценивать своих сил, в некоторых задачах может потребоваться помощь. Вечер желательно провести в спокойной тихой обстановке.

Дева

В профессиональной сфере возможны некоторые затруднения, чтобы разобраться с ними, необходимо время. Не исключены интересные знакомства, которые могут перерасти в романтические отношения. Неплохо планировать отдых где-то подальше от города. Вечером можно заняться любимыми делами, которые приносят удовольствие и радость.

Козерог

Чтобы добиться успеха, необходимо принимать решения. Поэтому лучше всё тщательно продумывать. Общение с друзьями порадует после обеда. Можно планировать веселые развлечения. Вечер подходит для интересных бесед с семьей, где можно поделиться самым сокровенным.

Гороскоп на 24 октября для знаков стихии Воздуха





Близнецы

Трудно будет сосредоточиться на том, что требует внимания. Поэтому желательно не планировать важных дел. Желательно заниматься простыми и не сложными задачами. Нужно постараться ограничить себя от споров и конфликтных ситуаций, так как эмоциональное состояние нестабильно. Вечер располагает для романтических прогулок.

Весы

Необходимо определиться с целями и планами. Так будет проще понимать, что делать в первую очередь для достижения верного результата. Все запланированные задачи удастся довести до конца. Будет возможность встретиться с интересными людьми, узнать много нового. Вечер нужно посвятить своей семье, можно устроить небольшой праздник.

Водолей

Не исключено что будет много работы, но если не нервничать и все делать спокойно, то все получится сделать вовремя. Возможны перемены в личных отношениях, могут исполниться давние желания. Не исключено, что могут открыться новые возможности. Главное – не бояться и настроиться решительно.

Гороскоп на 24 октября для знаков стихии Воды





Рак

Будет много трудных дел. И если подходить к ним нестандартным способом, то можно получить полезный опыт. Вероятны денежные премии или вознаграждения. Можно планировать покупки, которые доставят удовольствие. Желательно об отдыхе тоже не забывать, а лучше отправиться на природу. Там можно зарядиться положительными эмоциями и неплохо отдохнуть.

Скорпион

Можно заниматься текущими делами и не переживать за неприятности. В финансовой сфере вероятны значительные поступления, которые помогут улучшить положение. Не исключены внезапные встречи, которые вызовут интерес. Неплохо пройдут встречи с друзьями, где можно расслабиться и повеселиться. Вечер неплохо провести в домашней обстановке.

Рыбы

Много времени могут отнять рабочие дела, которые заставят отложить некоторые планы. Несмотря ни на что можно достичь успеха, главное – верить в свои силы и не отступать. Можно порадовать своих близких каким-нибудь сюрпризом. Вечер подходит для романтических свиданий и ярких впечатлений.