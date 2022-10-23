. И страшно, и смешно: приметы и суеверия Хэллоуина 2022

Хэллоуин — это наследие праздника древних ирландцев, которые, в свою очередь, отмечали переход от теплого времени года к холодному. Ранее торжество носило название Самайн, и лишь в западной интерпретации превратилось в Хэллоуин. Многие опасаются этого праздника, считая, что на время граница между двумя мирами — земным и сверхъестественным — стирается, а среди людей бродят призраки. С этим суеверием, которое нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, и связаны многочисленные приметы, традиции, запреты дня. Что же категорически нельзя делать в канун Дня всех святых?

Когда отмечать Хэллоуин в 2022 году

Как и в любой другой год, Хэллоуин в 2022 году будут праздновать 31 октября, накануне Дня всех святых. Традиционно взрослые и даже дети нарядятся в страшные костюмы, которые, однако, больше смешат, нежели пугают; дома и сады украсят в тематическом стиле, а главными символами, как всегда, будут тыква, ведьмы на метле, летучие мыши и пауки.

Приметы и суеверия праздника





Считается, что игнорирование традиций праздника может разозлить злых духов и они заберутся в дом, напугав его обитателей. Верить в это или нет — дело каждого, но на Западе принято вовлекать в празднование даже малых детей. Они ходят по улице, стучат в двери и выпрашивают сладости со словами: «Сладость или гадость». Получается, что хозяева могут выбрать, поделиться угощением либо же получить какую-то пакость от ребятишек.

Согласно распространенной примете этого мистического дня, увидеть летучую мышь — к счастью — это покойный предок навестил родственников и оберегает их. А вот сова сулит несчастья — ее необходимо немедленно прогнать.

Существует суеверие, что защититься от сглаза в Хэллоуин поможет одежда, надетая наизнанку.

Чтобы задобрить духов и отогнать нечисть, нужно зажечь в доме свечи, фонари Джека, сделанные из тыквы. Это можно сделать заранее, готовясь к празднику. Если свечи в доме постоянно гаснут, согласно примете, в нем обитают духи предков. Чтобы успокоить их, нужно обойти периметр жилища с веткой орешника и фонарем с открытым источником огня.

Встретить черную кошку в канун Дня всех святых — примета наоборот, то есть счастливая. Пусть она перейдет дорогу — это принесет благополучие и богатство.

Что можно делать

Хэллоуин — любимый праздник хулиганов. В отличие от религиозных торжеств, в этот день можно громко веселиться, пакостничать, подшучивать (не всегда по-доброму) над другими людьми, пить спиртные напитки и устраивать страстные свидания.





Говорят, что если разлить немного алкоголя на перекрестке, то этим можно задобрить духов. Британцы наливают и бродягам, веря, что в них в Хэллоуинскую ночь вселяются души покойных.

В праздник совершенно нормально явиться к кому-то в гости без приглашения и попросить угощений. Только делать это нужно в костюме. Все дело в том, что духам проще затеряться в обществе разодетых людей, которых сразу-то и узнать тяжело. Так покойные получают человеческое тепло и на время успокаиваются.

Чего категорически нельзя делать в канун Дня всех святых

Хэллоуин — наследие Самайна. Это языческий праздник, который с приходом католицизма умудрился вместить в себя и народные верования, и религиозные традиции. Так как 1 ноября принято почитать усопших, то общение с миром духов накануне словно бы перестает считаться предосудительным занятием. Получается даже, что отдать дань покойным — дело обязательное, а вот форма, в какой это делается — всего лишь человеческая традиция.

Согласно ей, категорически запрещено игнорировать знаки, которые подают духи в этот день. Но при этом нельзя им потворствовать, потому что вместе с добрыми душами к людям приходят и энергососущие сущности. Они могут вселяться в черных котов, потому пускать приблудившееся животное 31 октября и 1 ноября нельзя.





Также запрещено убивать в праздник пауков — лучше оставить их в покое.

Чтобы в дом не проникли злые духи, не сушат на улице белье. Все личные вещи должны быть надежно спрятаны в шкафах.

Категорически нельзя в Хэллоуин оборачиваться, идя по улице, даже если вас кто-то окликает, а также проводить время в одиночестве. Малые дети и вовсе уязвимы перед миром мертвых.

Если кто-то попросит денег в долг, то лучше не отказывать — это может привлечь неприятности.