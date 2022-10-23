. Инсайдер поделился новыми деталями по разработке Avowed от Obsidian
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Инсайдер поделился новыми деталями по разработке Avowed от Obsidian

Инсайдер поделился новыми деталями по разработке Avowed от Obsidian


Avowed является одной из самых ожидаемых RPG прямо сейчас, во многом благодаря репутации Obsidian, которые себя зарекомендовали в этом жанре. Пока кроме дебютного трейлера официальной информации об игре не было. Но на прошлой неделе известный игровой инсайдер Джез Корден сообщил, что разработка проходит хорошо, а после в сети всплыл первый скриншот игры.

В рамках подкаста Xbox Two, который прошел на этих выходных, инсайдер Джез Корден поделился некоторыми новыми деталями про Avowed. Он заявил, что изменение руководства и направления развития игры (о чем инсайдер рассказывал ранее) произошло из-за перехода Obsidian под контроль Xbox. По его словам, команда поняла, что они являются теперь частью Xbox, которая может сделать полноценную AAA-игру, без серьезных компромиссов. Как говорит инсайдер: «По сути, они сказали: давайте создадим игру Obsidian, возьмем за основу The Outer Worlds и создадим большую и лучшую RPG».

Джез Корден также добавляет, что игра Avowed уже выглядит великолепно, и это мнение его основано на очень старых кадрах, которые он видел.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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