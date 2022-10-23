. Инсайдер поделился новыми деталями по разработке Avowed от Obsidian

Вадим Карасев





Avowed является одной из самых ожидаемых RPG прямо сейчас, во многом благодаря репутации Obsidian, которые себя зарекомендовали в этом жанре. Пока кроме дебютного трейлера официальной информации об игре не было. Но на прошлой неделе известный игровой инсайдер Джез Корден сообщил, что разработка проходит хорошо, а после в сети всплыл первый скриншот игры.

В рамках подкаста Xbox Two, который прошел на этих выходных, инсайдер Джез Корден поделился некоторыми новыми деталями про Avowed. Он заявил, что изменение руководства и направления развития игры (о чем инсайдер рассказывал ранее) произошло из-за перехода Obsidian под контроль Xbox. По его словам, команда поняла, что они являются теперь частью Xbox, которая может сделать полноценную AAA-игру, без серьезных компромиссов. Как говорит инсайдер: «По сути, они сказали: давайте создадим игру Obsidian, возьмем за основу The Outer Worlds и создадим большую и лучшую RPG».

Джез Корден также добавляет, что игра Avowed уже выглядит великолепно, и это мнение его основано на очень старых кадрах, которые он видел.