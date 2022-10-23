. "Я не знаю, что такое секс, и не хочу знать": Бузова о своей личной жизни

Вадим Карасев

36-летняя Ольга Бузова недавно похвасталась, что не испытывает недостатка в ухажерах. После этого звезда "Дома-2" уточнила, что она имела в виду. Исполнительница хита "Мало половин" откровенно рассказала о роли секса в своей жизни.

Известная своими громкими романами с футболистом Дмитрием Тарасовым и певцом Давой Ольга Бузова накануне заявила, что у нее сейчас есть мужчина, которому она нравится. Звезда затем намекнула, что у нее никогда не было встреч с противоположным полом на одну ночь.



Я не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов.

Бузова высказалась о замужестве

Звезда "Дома-2", которая несколько лет пробыла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, явно все еще не разочаровалась в важнейшем общественном институте.

Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет и будет ли. Время покажет.



В эфире шоу НТВ "Ты не поверишь" Ольга Бузова назвала себя "девушкой с серьезными намерениями".

"Я не девушка-курортный роман. Я девушка с серьезными намерениями. Если мужчина меня зовет, я сразу спрашиваю: «Куда? Хорошо, я схожу с тобой в кино, а дальше что?" - говорит артистка.

Бузову заметили обнимающейся с Тимуром Батрутдиновым

В минувшем сентябре многих поклонников впечатлили кадры, на которых исполнительница хита "Мало половин" нежно обнимает и целует Тимура Батрутдинова, в романе с которым ее подозревали ранее.

При этом бросившаяся на шею комику Бузова случайно засветила мокрое пятно неизвестного происхождения на промежности. Пользователи Сети стали шутить, что артистка попросту "описалась от радости".