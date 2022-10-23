. Японские игроки лишились A Plague Tale Requiem для Xbox и PC на неопределенный срок из-за Playstation

Вадим Карасев





На этой неделе состоялся релиз игры A Plague Tale Requiem на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игра должна была выйти одновременно во всем мире, но японские игроки неожиданно лишились проекта. Интересно, что причиной тому стал местный японский издатель. Один из пользователей Reddit, который знаком с процессом публикации игр на японском рынке, рассказал интересную историю, связанную с A Plague Tale Requiem.

Как оказалось, издателем A Plague Tale Requiem на территории Японии выступает компания Oizumi Amuzio. Это довольно типичная практика, когда издатели (в данном случае Focus Entertainment обращаются к региональным командам, чтобы выпустить игру).

Японский партнер не смог выпустить 18 октября игру в версии для Playstation 5 (точная причина не сообщается), из-за чего заблокировал и выход версий для PC и Xbox Series X | S. В версии для PC, которая вышла в Game Pass был полностью рабочий файл перевода на японский язык, который нельзя было официально включить через меню игры. Когда пользователи поняли каким образом это возможно сделать через изменение файлов игры, вышло обновление, которое удалило японскую локализацию полностью.

Пользователь Reddit рассказывает, что компания Oizumi Amuzio отвечает за работу над переводом для японского рынка, при этом они не делают перевод — выполнялся он другой компанией вместе с несколькими другими языками. У Oizumi Amuzio четкая позиция — они сосредоточены на Playstation, и они ставят перед собой цель максимизировать продажи версии для Playstation. Поэтому для них является неприемлемым, если версия ожидаемого проекта для Xbox Series X | S или PC выйдет раньше на японском рынке, из-за чего релиз данных версий A Plague Tale Requiem ими был заблокирован. Подробнее ознакомиться с этой историей можно на Reddit здесь.

Как результат, игроки в Японии не получили версию A Plague Tale Requiem с японской локализацией в день релиза, 18 октября. Более того, теперь неизвестно, когда они смогут ее получить, поскольку точной даты выхода A Plague Tale Requiem для Playstation 5 в Японии партнерская компания пока не называет, планируя выпустить игру в 2023 году. А версии для Xbox Series X | S и PC, соответственно, выйдут позже с японской локализацией.