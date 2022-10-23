Экоактивисты облили картину Клода Моне картофельным пюре
Экоактивисты из организации Letzte Generation («Последнее поколение») облили картину французского импрессиониста Клода Моне картофельным пюре. Об этом активисты заявили в Twitter.
Пострадало одно полотно из серии «Стога сена», эспонирующееся в потсдамском Музее Барберини. Вылив пюре на картину, экоактивисты приклеили свои ладони к стене под ней. По данным The New York Times, картина стоит более 110 миллионов долларов.
«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся посреди климатической катастрофы, а все, чего вы боитесь, — томатный суп или картофельное пюре на картинах», — скандировали акционисты.
ТАСС отмечает, что двое активистов уже задержаны, они подозреваются в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу.
Ранее экоактивисты из организации Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая находится в Лондонской национальной галерее. «Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости?» — говорится в посте организации.
Как сообщает Reuters, две девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах.