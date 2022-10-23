. Экономист ФРС США описал сценарий отказа мира от доллара

Вадим Карасев

Доллар может в перспективе потерять статус главной резервной валюты мира: для этого Китай, Гонконг, а также страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока должны перевести экспортные расчеты в юани. Сценарии мировой дедолларизации проанализировал старший экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колин Уайс.

Уайс использовал конфиденциальные данные Министерства финансов США о долларовых финансовых активах, принадлежащих странам мира.

Санкции против Центробанка РФ и заморозка его золотовалютных активов вызвали беспокойство среди других правительств о том, что их долларовые активы не находятся в полной безопасности, отмечает экономист. Уайс добавил, что Запад обычно вводит санкции против "недемократических" правительств, чья внешняя политика противоречит интересам США

Использование американского доллара в качестве мировой резервной валюты — один из факторов политической, экономической и военной гегемонии США, подчеркивает Уайс. Поскольку на статус любой нацвалюты влияет геополитика, все страны мира хранят резервы в определенной валюте: так они пользуются гарантиями безопасности страны-эмитента или выражают поддержку планам и ценностям государства-эмитента.

Доля американского доллара в мировых валютных резервах

Уайс называет три гипотетических сценария глобальной дедолларизации. Чтобы оценить масштабы этого болезненного для Вашингтона процесса, аналитик предположил, что сокращение использования доллара в торговых счетах-фактурах по экспорту на 1 процентный пункт (п.п.) ведет к увеличению использования юаня на 0,5 п.п.

Сокращение долларовых резервов развивающимися странами Африки, Центральной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока (43 страны) – государства этих регионов вероятнее всего откажутся от доллара, поскольку они не входят в формальные военные альянсы с США. Некоторые страны даже при оборонных соглашениях с Вашингтоном выстраивают тесные связи с Китаем и Россией (например, Индия).Сокращение долларовых резервов 43 странами, а также Китаем и Гонконгом – официальные лица Китая несколько раз заявляли о необходимости диверсификации резервов и снижения зависимости от США: КНР вполне способна сократить долларовые запасы на 10 п.п., или на 320 млрд долларов. Из-за усиления влияния Китая Гонконг тоже чувствует угрозу западных санкций, что может спровоцировать его отказаться от системы привязки его валюты к доллару США.Долгосрочный сценарий – если предположить, что доля экспорта в незападные государства будет увеличиваться с годами, доля ликвидируемых долларовых резервов тоже может вырасти. В таком сценарии многополярной международной финансовой системы доллар потеряет гегемонию, но сохранит важную роль — его доля в глобальных резервах все равно будет превосходить доли других валют в два и более раза.

Автор исследования подчеркнул, что сценарий повсеместного и мотивированного отказа от доллара весьма маловероятен: слишком много стран имеют тесные связи с Вашингтоном и экономические стимулы для накопления резервов именно в американской валюте. Для дедолларизации должно произойти несколько принципиальных глобальных изменений: так, Китаю понадобится отказаться от контроля над движением капитала, а Саудовской Аравии — от привязки национальной валюты к доллару.