. Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 25-28 октября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 25 по 28 октября, на приставках Xbox выйдет более 20 игр, при этом среди них немало интересного. Главный релиз недели — шутер Call of Duty: Modern Warfare 2. Кроме того, выходит давно ожидаемый проект Mount & Blade 2: Bannerlord, который уже заслужил хорошую репутацию на PC.

Так выглядит список релизов на Xbox на следующую неделю:

Game Pass

Garbage Pail Kids: Mad Mike and the Quest for Stale Gum (25 октября)Miraculous: Rise of the Sphinx (25 октября)Mount & Blade 2: Bannerlord (25 октября)Escape String (26 октября)Last Beat Enhanced (26 октября)Temple of Horror (26 октября)Gunfire Reborn (27 октября)Robotry! (27 октября)Saturnalia (27 октября)Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr: Ultimate Edition (Xbox Series X | S) (27 октября)Signalis (27 октября)Star Ocean the Divine Force (27 октября)Last Days of Lazarus (Xbox Series X | S) (28 октября)Call of Duty: Modern Warfare 2 (28 октября)Charon’s Staircase (28 октября)Commander Keen In Keen Dreams Definitive Edition (28 октября)Live by the Sword: Tactics (28 октября)Paper Ghost Stories: 7PM (28 октября)Resident Evil Re:Verse (28 октября)Resident Evil Village Gold Edition (28 октября)Sophstar (28 октября)

Список игр для Game Pass на следующую неделю выглядит так:

Frog Detective: The Entire Mystery для PC (27 октября)Gunfire Reborn (27 октября)Signalis (27 октября)