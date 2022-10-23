"Это позорище": Михалков обрушился на Даню Милохина, назвав его "овощем безграмотным"
20-летний Даня Милохин недавно признался, что не знал о существовании острова Сахалин на Дальнем Востоке России. Невежество популярного тиктокера возмутило многих граждан. В их числе оказался и Никита Михалков, назвавший молодого человека "овощем безграмотным".
Даня Милохин удивил Никиту Михалкова своим выступлением на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме, в ходе которого призвал участников дискуссии прилечь на пол, чтобы получилось эффектное фото.
Кроме того, Никиту Михалкова до глубины души возмутило незнание Даней Милохиным факта, что Сахалин является российским островом. В этом тиктокер недавно искренне признался в эфире шоу "Новые танцы" на канале ТНТ.
У Никиты Михалкова вызывает негодование снисходительное отношение соотечественников к таким героям, как Даня Милохин.
"Я не имею ничего против Дани Милохина. Я говорю о поразительном снижении принципиального уровня критического взгляда на жизнь. Все можно, все позволено, никаких табу и ограничений", - заявил режиссер в эфире очередного выпуска программы "Бесогон ТВ".
Милохин признался, что получил визу США
В недавнем интервью Насте Ивлеевой для ее Agent Show Даня Милохин заявлял, что может "свалить" из России в США, если ему "очень понравится" там жить. Впоследствии блогер уточнил свою позицию в комментарии изданию Super.