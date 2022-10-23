. "Это позорище": Михалков обрушился на Даню Милохина, назвав его "овощем безграмотным"

Вадим Карасев

20-летний Даня Милохин недавно признался, что не знал о существовании острова Сахалин на Дальнем Востоке России. Невежество популярного тиктокера возмутило многих граждан. В их числе оказался и Никита Михалков, назвавший молодого человека "овощем безграмотным".

Даня Милохин удивил Никиту Михалкова своим выступлением на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме, в ходе которого призвал участников дискуссии прилечь на пол, чтобы получилось эффектное фото.

Совершенно естественным становится, например, что на государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище. А теперь, по телевидению, он в конкурсах: журит, судит.



Никита Михалков о Дане Милохине

Кроме того, Никиту Михалкова до глубины души возмутило незнание Даней Милохиным факта, что Сахалин является российским островом. В этом тиктокер недавно искренне признался в эфире шоу "Новые танцы" на канале ТНТ.

Выясняется, что Даня Милохин, сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение.

У Никиты Михалкова вызывает негодование снисходительное отношение соотечественников к таким героям, как Даня Милохин.

"Я не имею ничего против Дани Милохина. Я говорю о поразительном снижении принципиального уровня критического взгляда на жизнь. Все можно, все позволено, никаких табу и ограничений", - заявил режиссер в эфире очередного выпуска программы "Бесогон ТВ".

Милохин признался, что получил визу США

В недавнем интервью Насте Ивлеевой для ее Agent Show Даня Милохин заявлял, что может "свалить" из России в США, если ему "очень понравится" там жить. Впоследствии блогер уточнил свою позицию в комментарии изданию Super.

Я сделал визу, но переезжать не собираюсь. Хочу встретиться с моими ребятами из команды Dream Team, поснимать тиктоки, пожить, поделиться эмоциями. Мы со многими давно не виделись. Эмигрировать ни в коем случае не планирую, да у меня и не получится: дела почти все здесь, много проектов. Да и вообще, это моя Родина, я на самом деле очень сильно люблю Россию.