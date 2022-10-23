. Юлия Савичева раскрыла секрет мастерства пения
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Юлия Савичева раскрыла секрет мастерства пения

Юлия Савичева раскрыла секрет мастерства пения
Певица Юлия Савичева поделилась вокальными премудростями. Артистка поделилась с поклонниками, как часто приходится переписывать вокал для песен, которые уже почти готовы к выпуску. Некоторые треки приходится перезаписывать по два-три раза. Попутно 35-летняя певица поделилась вокальными премудростями от знаменитого продюсера и композитора Макса Фадеева, с которым долгое время работала. «Макс всегда говорил, что сила голоса не в высоких нотах, не в количестве мелизмов. Это хорошо, но это всего лишь украшения. Сила голоса проявляется в энергии поющего и его искренних эмоциях. Что можно тремя нотами «внизу» добиться намного большего эффекта, нежели «поливанием» на грани ультразвука - во всем нужна мера и вкус», - вспоминает Савичева в Telegram.
«Знали бы вы, насколько это непростая задача. Зачастую, слушателю кажется, что «громкий» и «мощный» голос - это очень сложно, мол, это и есть мастерство. Но это не совсем так. Петь «наверху», при наличии маломальской техники - намного легче, чем петь то же самое, но «внизу». А сохранить полноту эмоций в этом случае еще тяжелее». «Песня как картина - тебе будет просто физически больно смотреть на кричащие цвета бесконечно, ведь истинная красота - в полутонах, в дыхании, в ощущениях. Сложно все это объяснить, но оно так и работает». Напомним, что в 2020 году Юлия выпустила свою шестую пластинку под названием CLV и уже готовится представить слушателям следующий альбом – «Стихия». Половина песен нового релиза уже готова, но и они не застрахованы от переписывания вокала.
# Шоу-бизнес Савичева Юлия
По материалам: z-aya

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