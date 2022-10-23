. Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи "Джанго освобожденного" и оправдался за антисемитские высказывания
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Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи "Джанго освобожденного" и оправдался за антисемитские высказывания

Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи "Джанго освобожденного" и оправдался за антисемитские высказывания

Канье Уэст дал интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, в котором обвинил режиссера Квентина Тарантино и актера Джейми Фокса в краже его идеи.

По словам рэпера, он поделился с Тарантино и Фоксом идеей музыкального видео на трек Gold Digger, а те украли ее и "превратили" в фильм 2012 года "Джанго освобожденный" о рабе, который становится охотником за головами ради спасения своей жены с плантации.

При этом клип Уэста на Gold Digger (песня была записана вместе с Джейми Фоксом — Прим. ред.), вышедший в 2005 году, никак не был связан с тематикой рабства.


Также в беседе с Пирсом Морганом Канье оправдался за некорректные высказывания о евреях. Он заявил, что его слова касаются не всех евреев, а лишь тех, "которые причинили ему зло". При этом отметил, что "не может быть антисемитом, ведь темнокожие люди на самом деле тоже евреи".

На Канье Уэста обрушилась волна общественного порицания после того, как он представил на Неделе моды в Париже футболки White Lives Matter и позволил себе антисемитскую риторику в соцсетях. Из-за многочисленных скандалов рэпер поссорился со многими известными людьми, его аккаунт в инстаграме* подвергся санкциям, также с ним отказались сотрудничать модный дом Balenciaga и журнал Vogue.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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