. Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации
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Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации

Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предлагает награждать и чествовать учителей и педагогов, сформировавших чувство патриотизма у героев специальной военной операции. Об этом он заявил на Всероссийском форуме классных руководителей.

"Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята - настоящие герои… Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот это  настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости", - сказал Кириенко.


Он добавил, что в развернувшемся противостоянии Россия защищает свою территорию, культуру и историческую память. 

"Мы защищаем Россию, территорию России, мы защищаем культуру России, мы защищаем историю России и память героев, которые есть в каждой российской семье. И это такая особая задача", - отметил замглавы АП.

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По материалам: uposters.ru

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