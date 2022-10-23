. Кириенко предложил награждать учителей, воспитавших героев спецоперации

Вадим Карасев

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предлагает награждать и чествовать учителей и педагогов, сформировавших чувство патриотизма у героев специальной военной операции. Об этом он заявил на Всероссийском форуме классных руководителей.

"Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята - настоящие герои… Мне кажется, было бы правильно вместе подумать о том, чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот это настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости", - сказал Кириенко.

Он добавил, что в развернувшемся противостоянии Россия защищает свою территорию, культуру и историческую память.

"Мы защищаем Россию, территорию России, мы защищаем культуру России, мы защищаем историю России и память героев, которые есть в каждой российской семье. И это такая особая задача", - отметил замглавы АП.

