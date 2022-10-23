. Командир расчета «ядерного миномета» России оценил вероятность ядерной войны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Командир расчета «ядерного миномета» России оценил вероятность ядерной войны

Командир расчета «ядерного миномета» России оценил вероятность ядерной войны

Командир расчета «ядерного миномета» России оценил вероятность ядерной войныКомандир расчета российского «ядерного миномета» отверг вероятность ядерной войны

Командир артиллерийской установки 2С4 «Тюльпан», которую между собой солдаты называют «ядерным минометом», рассказал, что «угрозы» применения российскими войсками ядерных боеприпасов нет, пишет РИА Новости.

Артиллеристы группировки «Отважные» в воскресенье, 23 октября, нанесли огневое поражение противнику, сосредоточившему свои подразделения вдоль линии обороны «Сватово — Кременная». Они вели огонь активно-реактивными минами на дальность около 18 километров. Удары корректировались с использованием беспилотных летательных аппаратов.

После поражения цели командир расчета рассказал журналистам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся 2С4 «Тюльпан», так как она может стрелять ядерными боеприпасами. При этом он уточнил, что тема «угрозы» применения российскими войсками ядерных боеприпасов все больше раскручивается в западной прессе. Он отверг такой сценарий. «Мы же не агрессоры какие-то. Мы не готовимся к применению ядерного оружия… Тренировок таких нет и не будет», — оценил он вероятность ядерной войны.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. Россия вынуждена отвечать на подобные выпады, отметил он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Работу нового Xbox приложения Captures для DVR показали на видео
Работу нового Xbox приложения Captures для DVR показали на видео
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником
Светлана Пермякова, наконец, вышла замуж
Светлана Пермякова, наконец, вышла замуж
София Ротару сильно постарела
София Ротару сильно постарела
Юлия Савичева раскрыла секрет мастерства пения
Юлия Савичева раскрыла секрет мастерства пения
Алена Шишкова тупая, заявила Пермякова
Алена Шишкова тупая, заявила Пермякова
Командир расчета «ядерного миномета» России оценил вероятность ядерной войны
Командир расчета «ядерного миномета» России оценил вероятность
Европейцев предупредили о росте расходов на проживание в ЕС
Европейцев предупредили о росте расходов на проживание в ЕС
И страшно, и смешно: приметы и суеверия Хэллоуина 2022
И страшно, и смешно: приметы и суеверия Хэллоуина 2022
Экоактивисты облили картину Клода Моне картофельным пюре
Экоактивисты облили картину Клода Моне картофельным пюре
Макрон заявил о существовании перспективы мирного решения конфликта на Украине
Макрон заявил о существовании перспективы мирного решения конфликта
Жизненные и саркастичные комиксы от художника из Новосибирска (16 фото)
Жизненные и саркастичные комиксы от художника из Новосибирска (16

Топ на сегодня

Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться от грандиозных планов
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться
Танцевальная пауза не подвластная законам гравитации
Танцевальная пауза не подвластная законам гравитации
ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Новоайдару в ЛНР
ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Новоайдару в ЛНР
Шольц в очередной раз нашел причину не передавать Украине танки Leopard
Шольц в очередной раз нашел причину не передавать Украине танки

Еще по теме

Российский командир рассказал об использовании ВСУ американских М777
Пентагон считает, что у российского Су-57 есть «козырь в рукаве»
Лавров обвинил США в подготовке к применению ядерного оружия против России
Оценена вероятность ядерного конфликта между Россией и США