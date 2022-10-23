. Кристина Орбакайте вынуждена расплачиваться за поступки Аллы Пугачевой
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Кристина Орбакайте вынуждена расплачиваться за поступки Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте вынуждена расплачиваться за поступки Аллы Пугачевой
Алла Пугачева подложила свинью певице Кристине Орбакайте. Еще недавно фанаты Аллы Пугачевой радовались возвращению своего кумира в Россию, но их счастье длилось недолго. Примадонна распродает свое имущество и уже свинтила в Израиль без обратного билета, прихватив детей. Прежде чем уехать за границу, 73-летняя Алла Борисовна успела настроить против себя даже самых преданных поклонников. Поведение Примадонны сказалось на ее дочери. 51-летняя Кристина Орбакайте лишилась части дохода. Певица не приглашена на новогодние «Голубые огоньки», где выступала каждый год. 3 декабря начнутся съемки «Песни года 2022». Легендарный концерт покажут на главных телеканалах страны 1 и 2 января нового года. Вот только в списках приглашенных Орбакайте не числится. Нет ее имени и в списке других праздничных телепрограмм.
«Мамка подложила свинью!» — язвят по этому поводу пользователи Сети, цитирует «Комсомольская правда». Напомним, Кристина Эдмундовна уже давно проживает в США вместе с мужем и дочерью Клавдией, но продолжает зарабатывать в России. На ноябрь у звезды запланирован тур по городам нашей страны. Артистка даст концерты в Красногорске, Коломне, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде. Не забывает Орбакайте и про небольшие сольники. В начале октября ее заметили в одном из люксовых отелей Крыма — Mriya Resort & SPA. Послушать певицу в живую можно было за относительно невысокую цену. Билеты начинались от 4 тысяч рублей. Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы Кристина Эдмундовна практически не посещает светские мероприятия и не появляется на экранах ТВ. В отличие от своей матери, Орбакайте не пытается окончательно разорвать все связи с родиной. Она не делает громких заявлений о современной политической ситуации и не выступает с критикой наших граждан.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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