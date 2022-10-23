. Кристина Орбакайте вынуждена расплачиваться за поступки Аллы Пугачевой

Алла Пугачева подложила свинью певице Кристине Орбакайте. Еще недавно фанаты Аллы Пугачевой радовались возвращению своего кумира в Россию, но их счастье длилось недолго. Примадонна распродает свое имущество и уже свинтила в Израиль без обратного билета, прихватив детей. Прежде чем уехать за границу, 73-летняя Алла Борисовна успела настроить против себя даже самых преданных поклонников. Поведение Примадонны сказалось на ее дочери. 51-летняя Кристина Орбакайте лишилась части дохода. Певица не приглашена на новогодние «Голубые огоньки», где выступала каждый год. 3 декабря начнутся съемки «Песни года 2022». Легендарный концерт покажут на главных телеканалах страны 1 и 2 января нового года. Вот только в списках приглашенных Орбакайте не числится. Нет ее имени и в списке других праздничных телепрограмм.«Мамка подложила свинью!» — язвят по этому поводу пользователи Сети, цитирует «Комсомольская правда». Напомним, Кристина Эдмундовна уже давно проживает в США вместе с мужем и дочерью Клавдией, но продолжает зарабатывать в России. На ноябрь у звезды запланирован тур по городам нашей страны. Артистка даст концерты в Красногорске, Коломне, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде. Не забывает Орбакайте и про небольшие сольники. В начале октября ее заметили в одном из люксовых отелей Крыма — Mriya Resort & SPA. Послушать певицу в живую можно было за относительно невысокую цену. Билеты начинались от 4 тысяч рублей. Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы Кристина Эдмундовна практически не посещает светские мероприятия и не появляется на экранах ТВ. В отличие от своей матери, Орбакайте не пытается окончательно разорвать все связи с родиной. Она не делает громких заявлений о современной политической ситуации и не выступает с критикой наших граждан.