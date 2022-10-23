. Ксения Алферова ненавидела свою внешность

48-летняя актриса Ксения Алферова рассказала о своем комплексе. Артистка созналась в комплексах по поводу внешности. По воспоминаниям супруги Егора Бероева, на протяжении многих лет она стеснялась того, как выглядит. Любопытно, что в детстве Алферова считала себя красавицей, однако уже в подростковом возрасте ее самооценка резко упала. Звезда экрана поведала об этом в микроблоге. Впрочем, по мнению Ксении Александровны, ее ситуация не является уникальной. «Много лет назад я была на одном тренинге, там были только женщины. Интересный был опыт, неожиданный. Самое удивительное открытие состояло в том, что мы все похожи в самокритичности и саморугательности. Ругали все себя легко и с удовольствием, быстро подбирая слова и не стесняясь в выражениях, а вот с похвальбой вышло огромное затруднение», — поделилась опытом Алферова.По словам актрисы, когда женщин на тренинге просили сказать о себе что-нибудь хорошее, некоторые из них просто расплакались. Алферова посчитала это «ужасом и кошмаром». Однако именно после того мероприятия Ксения Александровна решила относиться к своей внешности более снисходительно и любить себя такой, какая есть. «Ведь дорогие тебе люди, Бог, старались, делали тебя, растили, столько любви в тебя поселили. Нужно все же полюбить себя и тогда, как ни странно, и к окружающим начиняешь относиться терпимее и добрее. Принимать, понимать, радоваться и дарить любовь! Так что я своему изображению теперь рада!» — поделилась радостной новостью Алферова.