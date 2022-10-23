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Кто родился 23 октября

Кто родился 23 октября

Лев Игоревич Ковпак (44 года), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Был депутатом Екатеринбургской городской думы и Законодательного собрания Свердловской области.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

А ещё в этот день родились:

Поль Кагаме (65 лет), президент Руанды. Возглавлял службу военной разведки страны. Являлся вице-президентом и министром обороны страны. Был одним из основателей «Руандийского патриотического фронта».

В апреле 2000 года Кагаме был избран президентом Руанды. Дважды, в 2010 и 2017 году, переизбирался на этот пост.

Дмитрий Дмитриевич Лобанов (65 лет), Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Великом Герцогстве Люксембург. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Занимал должность заместителя директора Первого Европейского департамента министерства.

17 сентября 2020 года указом Президента РФ Дмитрий Лобанов был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Великом Герцогстве Люксембург.

Виктор Иванович Татаринцев (68 лет), Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Швеция. Работал в посольстве СССР, а затем России в Швеции. Являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Исландия. Возглавлял Второй Европейский департамент МИД России.

С мая 2014 года занимает пост Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Королевстве Швеция.

Сергей Сергеевич Иванов (42 года), генеральный директор — председатель  правления компании «АЛРОСА». Работал в ОАО «Газпром», ОАО «ГАЗПРОМБАНК». Являлся председателем правления АО «СОГАЗ»,

старшим вице-президентом — руководителем блока «Управление благосостоянием» ПАО «Сбербанк». В марте 2017 года занял пост президента АК «АЛРОСА», в январе 2018 года — генерального директора — председателя правления компании.

Ульяна Вячеславовна Лопаткина, российская артистка балета. Народная артистка РФ. В 1991 году была принята в труппу Мариинского театра, а уже через четыре года стала прима-балериной театра. В её репертуаре — ведущие роли в таких спектаклях, как «Жизель», «Баядерка», «Спящая красавица», «Раймонда», «Бахчисарайский фонтан», «Щелкунчик», «Драгоценности» и др. 

В июне 2017 года Ульяна Лопаткина официально заявила о завершении своей танцевальной карьеры.

Ирина Игоревна Долженко, российская оперная певица. Народная артистка РФ. Была артисткой Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац, Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. С 1996 года — солистка оперной труппы Большого театра.

В репертуаре певицы около тридцати партий. Среди них, Керубино в «Свадьбе Фигаро», Боярыня Морозова в «Опричнике», Марина Мнишек в «Борисе Годунове», Любаша в «Царской невесте», Марфа в «Хованщине».

Ирина Долженко выступает на сценах лучших музыкальных театров мира: Венской камерной опере, в театре Колон (Буэнос-Айрес), Шведской Королевской опере и др.

Юрий Сергеевич Саульский (1928-2003), российский композитор и дирижёр. Народный артист РСФСР. Руководил джазовым музыкальным оркестром Центрального Дома работников искусств, являлся главным дирижером Московского мюзик-холла.

Юрий Саульский написал музыку к таким популярным отечественным песням, как «Черный кот», «Татьяна плюс Сергей», «Счастье тебе, земля», «Тополиный пух», «Я жду весну» и др. Он автор музыки к ряду театральных постановок и кинофильмов, а также мюзиклов «Загадочный нищий» и «Сказка о потерянном времени», балета «Синьора из Валенсии».

Илья Михайлович Франк (1908-1990), советский физик. Академик АН СССР. Ученый изучал источники света, движущиеся в преломляющей среде, создал теории сложного и аномального эффекта Доплера. Руководил лабораторией атомного ядра в Физическом институте Академии наук, лабораторией радиоактивного излучения в НИИ ядерной физики им. Скобельцына. По инициативе ученого была создана лаборатория нейтронной физики в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. 

В 1958 году совместно с Павлом Черенковым и Игорем Таммом стал лауреатом Нобелевской премии по физике за открытие и интерпретацию эффекта Вавилова-Черенкова.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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