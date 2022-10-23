. Лариса Андерсен рассказала о благоприятных днях с 23 по 25-ое

Астролог Лариса Андерсен предсказала, чем лучше заниматься в ближайшие дни. Луна в знаке зодиака Весы с 04:24 23-ого по 10:18 25-ого (время московское). ♎Переход Луны в знак Весы приносит человеку потребность отдохнуть после предыдущих напряжённых лунных дней. Луна в Весах делает нас более уравновешенными, гармоничными, контактными, улыбчивыми, миролюбивыми. В эти дни проявляется стремление к справедливости, отрицание грубости, насилия, авторитарности. Усиливается нерешительность, склонность советоваться с другими, а не принимать решение самостоятельно. В этот период на первый план выходят партнёрские отношения. ✅ В эти дни лучше заниматься делами, которые требуют быстрого завершения, которые должны быть быстро оформлены и так же быстро окончены. Можно заняться уборкой или украшением своего рабочего места. Хороший период для делового сотрудничества и компаньонства. Он благоприятен для подписания контрактов, соглашений, для общения, отдыха, любви и дружбы. Когда Луна находится в Весах, тогда человек полностью настраивается на гармонию и покой, при этом значительно снижается уровень возникновения конфликтов, значительно легче найти общий язык и идти на компромиссы с людьми. ❤️ Именно поэтому в эти дни можно наладить отношения с людьми, с которыми вы ранее поссорились, сейчас примириться будет намного легче.