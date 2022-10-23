. Лиза Арзамасова показала, как ее годовалый сын поет и танцует
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Лиза Арзамасова показала, как ее годовалый сын поет и танцует

Лиза Арзамасова показала, как ее годовалый сын поет и танцует
Актриса Лиза Арзамасова поделилась милым видео с сыном Левой от Ильи Авербуха. Маленькому сынишке Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха Льву еще только годик, но малыш уже радует своих родителей невероятным артистизмом и харизмой. Звездная мама старается снимать на память каждое его достижение и на этот раз показала, как он умеет танцевать и петь. На видео, которым поделилась Арзамасова в соцсети, малыш Лева, завидев камеру, начал харизматично улыбаться, а на просьбы мамы станцевать – пустился вприсядку. «А песенку спой!» - попросила мама. Леву долго уговаривать не надо – малыш и вправду невероятно артистичный. Есть в кого, ведь и мама, и папа с детства выступают на публике. «Прекрасный замысел мироздания - Лев Ильич 😃», - подписала видео Арзамасова. «Прекрасный Лёва ❤️🥰 милаш такой 😍😍», «Ну какой милаха растёт!😍», «Левушка,  уже и бегает!🥰👍Расти малыш здоровеньким!», «Ну это же прямо маленькая Лиза😍», «Лев Ильич собственный персоны🤗», «Милаха какой🥰🤗❤️», «Как же быстро летит время. Левушка уже так уверенно ходит. И такая светлая и лучезарная улыбка. Всех благ вам и вашей семье, Лиза❤️», - восхитились малышом поклонники звездной семьи.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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