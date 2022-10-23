. Лолита Милявская обеспокоена ненавистью поклонников

Певица Лолита Милявская поделилась своими переживаниями. Современная политическая повестка заставила некоторых российских звезд перебраться за границу. Лолита Милявская оказалась не в их числе. Однако певицу волнует резкое изменение настроений в обществе. Фанаты, которые десятилетиями носили своих кумиров на руках, в мгновение ока забывают о существовании артистов, бросивших неосторожное слово. Именно с такой реакцией общества столкнулись звезды, отвернувшиеся от родины в трудные времена. «Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются уничтожению. И тут же публика говорит: «Да мы тебя вообще не любили», — говорит 58-летняя Лолита.Женщина не расстраивается. По ее мнению, важно не только одобрение зрителей, но и сам творческий процесс. «На мое счастье, я никогда не была зациклена на любви публики ко мне. Я всегда говорила, что она, как любовник. Нашел моложе — ушел», — говорит звезда в передаче «Однажды…» на НТВ. Ранее Лолита признавалась, что не хочет повторять судьбу своей семьи и уезжать за границу. Она уверена, не многие способны пережить такое. «Что такое эмиграция, знаю на примере своей семьи — мой папа был выдворен. В Израиле у него был друг, который потом нашел меня со словами: «Твой папа умер не от почек, а от тоски по Родине», — рассказывала Милявская.