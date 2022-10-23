Макрон заявил о существовании перспективы мирного решения конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что перспектива мирного решения конфликта на Украине до сих пор существует, сообщает ТАСС.
«Перспектива мира существует. Мы говорим о мире, о крике о мире в момент, когда украинцы сражаются за защиту своего достоинства, своих границ и суверенитета. Мир возможен и тот, которого желают они, при уважении прав суверенного народа», — заявил французский лидер.
По его словам, он предпринял все возможные попытки вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Макрон отметил, что не получил от него объяснений того, как ситуация с украинским кризисом стала настолько критичной. Он добавил, что Россия решила изолироваться от всего мира, поскольку считает, что тот хочет ее уничтожить.
Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал власти страны прекратить накачивать Украину оружием и деньгами. Он подчеркнул, что французская армия страдает из-за того, что власти слишком усиленно помогают Украине.