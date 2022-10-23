. Microsoft показала потрясающую кастомизацию Xbox Elite Series 2 в Xbox Design Lab

Вадим Карасев





Ранее на этой неделе Microsoft позволила игрокам создавать свои собственные уникальные геймпады Xbox Elite Series 2 в Xbox Design Lab. Элитный геймпад дает игрокам еще больше возможностей для кастомизации и индивидуализации устройства. Игроки получают возможность выбрать миллиарды сочетаний цветов, настраивая вплоть до цвета основания и кольца стика.

Microsoft опубликовала новое видео, в котором рассказывает о кастомизации геймпада Xbox Elite Series 2 в Xbox Design Lab. Ролик можно посмотреть ниже, в нем показываются сотни разнообразных сочетаний дизайнов.

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Стоит отметить, что игроки уже активно используются возможность кастомизации Xbox Elite Series 2 в Xbox Design Lab. В сети появляется множество фото созданных игроками дизайнов контроллеров, некоторые из которых можно видеть ниже.



