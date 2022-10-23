. Можно ли узнать, есть ли у человека ангел хранитель и рядом ли он

Согласно церковному поверью, у каждого человека, вне зависимости от его национальности и вероисповедания, есть ангел-хранитель, который сопровождает его по жизни и оберегает от всех бед и несчастий. Человек может не ощущать его присутствие и даже не верить в него, но почти каждый из нас хоть однажды в жизни сталкивается с ситуацией, которую ничем иным, как защитой высших сил, объяснить невозможно.

Кто такой ангел-хранитель

Ангелом-хранителем называют божьего покровителя, который описывается, как бестелесное, метафоричное создание, приставляемое к человеку Богом в момент его Крещения. Некрещенный человек находится под контролем демонов — падших ангелов.





Хотя, согласно некоторым церковным источникам, каждый человек от рождения имеет своего ангела-хранителя, просто у прошедшего таинство крещения ангел-хранитель обретает мощную силу, способную противостоять демонам.

Церковное предание гласит, что если бы не существовали ангелы-хранители, то демоны набрали бы такую силу, что смогли бы истребить весь человеческий род.

Всегда ли ангел-хранитель находится рядом с человеком

Считается, что ангел-хранитель, являясь служителем спасения души, постоянно находится рядом с человеком, но только сам человек решает, нужна ли ему в данный момент его помощь.

Каждый из нас, наверное, знает притчу о том, что на правом плече у человека сидит ангел-хранитель, а на левом — демон. В сложных ситуациях каждый из них нашептывает на ухо человеку, как ему следует поступить, склоняя к добру или злу.





Случается, что демоны в сознании человека набирают такую силу, что ангел-хранитель становится бессильным оказать свою помощь, и вынужден отступить.

По каким признакам можно определить, что ангел-хранитель находится рядом

Ангелы-хранители живут в параллельном измерении, человек не может его видеть, но он может ощутить его присутствие. Считается, что проще всего это сделать, обратившись к нему с искренней молитвой.





В этот момент можно отчетливо ощутить, как тепло начинает распространяться по всему телу, хотя внешних изменений температуры не происходит. Также во время молитвы можно почувствовать прикосновение к волосам какой-то неведомой силы, словно их обдувает легкий ветерок.

Иногда своего ангела-хранителя можно увидеть во сне или узнать о его присутствии рядом, часто встречая в разных местах ангельские числа — 11 и 333.