. На Украине заявили о больших потерях в «зеленой» энергетике

Украина за время конфликта с Россией потеряла 90 процентов ветряной и до 50 процентов солнечной энергетики. Об этом сообщил заявил глава Минэнерго Герман Галущенко в интервью каналу «Мы — Украина», передает РИА Новости.

Он рассказал, что в последние годы на Украине активно развивалась «зеленая» энергетика. Серьезный скачок произошел в 2019 году, в 2020 году на нее приходилось до 11 процентов всей энергосистемы, к 2030 году показатель должен был вырасти до 25 процентов.

Ранее «Парламентская газета» писала, что по состоянию на вечер 22 октября более 1,3 миллиона человек в девяти областях Украины оставались без света из-за повреждения инфраструктуры. В офисе Зеленского назвал ситуацию «очень сложной» практически в каждом регионе.