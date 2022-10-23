. Настасья Самбурская не может быть популярной, заявил Дробыш
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Настасья Самбурская не может быть популярной, заявил Дробыш

Настасья Самбурская не может быть популярной, заявил Дробыш
Продюсер считает что актриса и певица Настасья Самбурская сама во всем виновата. Виктор Дробыш на протяжении четырех лет занимался продюсированием музыкальной карьеры звезды сериала «Универ. Новая общага». Однако ее выступления с песнями в жанре шансон не принесли ожидаемых гонораров. Виктор расторг контракт с певицей, после чего долгое время судился с ней. В итоге он отсудил у бывшей подопечной почти 3 миллиона рублей. Продюсер считает, что полностью выполнил свои обязательства перед Настасье, а она сама виновата в том, что не смогла добиться желаемого успеха. По мнению Дробыша, его бывшая подопечная оказалась не готова к тому, что необходимо постоянно трудиться ради цели.
«Мне обидно, что она сегодня могла быть гораздо популярнее, чем есть. Это не связано ни с чем, кроме того, что она неработоспособна. На мой взгляд, это человек, который живет сегодняшними эмоциями. А для того, чтобы быть популярным и поддерживать эту популярность, нужно очень много работать», — заверил продюсер. Он признался, что деньги, которые суд присудил взыскать с Самбурской, будут перечислены на благотворительность. «Это не громкие слова. Просто эти деньги мне не нужны», — отметил Дробыш в беседе с корреспондентом программы «Ты не поверишь!» на НТВ.  
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

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