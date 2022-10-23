. Настасья Самбурская показала изящные изгибы фигуры в мерцающей сетке
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Настасья Самбурская показала изящные изгибы фигуры в мерцающей сетке

Настасья Самбурская показала изящные изгибы фигуры в мерцающей сетке
38-летняя актриса Настасья Самбурская поделилась фото в провокационном наряде. Настасья Самбурская является известной актрисой. Она уже много лет скрывается в кино и многим знакома по картине «Универ». Артистка также не раз выступала на сцене и получила награду как певица на премии «Шансон года». Однако она не перестает вступать в перепалки с пользователями Сети. Звезда также не может найти себе достойного жениха. Этой осенью Самбурская устроила себе отпуск в Турции. Она дразнит поклонников пляжными фото. Актриса не скрывает, что много занимается спортом. Она то и дело демонстрируеет рельефный пресс и бедра.
На этот раз Настасья поделилась пикантными фото. Она позировала в боди-сетке с эффектом мерцания. При этом актриса была в одних трусиках. Она не постеснялась оголить свои округлые ягодицы. Стилисты дополнили образ «хищным» макияжем и массивными длинными серьгами. Самбурская грациозно изогнулась
«Девочки, осенью холодает, носите колготки», — с юмором заявила звезда. Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. Настасья призналась, что путешествует по Турции и порой не может выйти в магазин, чтобы купить еды, так как просто не хочет делать это в одиночестве.
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

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