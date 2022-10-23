. Наталья Подольская поделилась видео со дня рождения младшего сына

Певица Наталья Подольская показала, как поздравила сына Ивана с двухлетием. Наталья Подольская является известной певицей. Она уже давно строит карьеру на сцене. Артистка продолжает выпускать треки и снимать клипы. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастает несколько сыновей: семилетний Артемий и Иван, которому 22 октября исполнилось два года. В последнее время Наталья все чаще ездит на съемки. Она не скрывает, что ей не часто удается провести время с семьей. Певица хвастается нарядами и ездит на съемки «Ледникового периода». Но на этот раз она не могла пропустить праздничное утро. Артистка поздравила Ивана с двухлетием. Малыш с утра получил заветный подарок. Это игрушечная кухня. Рядом с ним был брат, который радовался тому, что Ване дарят подарки. «Моего друга святого, сердечного брата с днем рождения! Ванечка! Обожаю я тебя, колобок», – стал говорить Артемий, обнимая брата. «Мой сладкий именинник! Кстати, Тема стойко перенес подарки для Ивана», – отметила певица. На этот раз Подольская решила устроить скромный завтрак с яичницей. Это блюдо любимое у ее младшего сына. Иван сидел у нее на коленках и помогал маме кушать завтрак.«Когда наши лица так близко, я вижу, как он он похож на меня. Каждое утро Иван помогает мне завтракать. Бережет мамину фигуру», – отметила артистка. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились тем, как выглядит Подольская. Другие осыпали комплиментами ее сына.«Какая вы молодец», «Сынок просто маленький ангел», «Хорошенький такой блондин», «Очаровательные дети», «Как он уплетает яичницу», «Уже большой пацан», — написали пользователи Сети.