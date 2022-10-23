. Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту

Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту

Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мостуХуснуллин: проект восстановления ж/д ветки Крымского моста будет готов к началу ноября

Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов к ноябрю. Такие сроки назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram.

«Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку», — указал он.

Ранее Хуснуллин рассказал, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря 2022 года. Он также заверил, что фуры не будут пропускать без досмотра.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

ФСБ России назвала причастным к взрыву главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб
Фотографии, которые будут раздражать перфекционистов (18 фото)
Фотографии, которые будут раздражать перфекционистов (18 фото)
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на
Гороскоп от Анжелы Перл на 24 октября 2022 года: большой риск для некоторых знаков зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 24 октября 2022 года: большой риск для
ЕС осознает, что находится "в глубоком кризисе" только к зиме 2023 года
ЕС осознает, что находится "в глубоком кризисе" только к
Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 25-28 октября + релизы в Game Pass
Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 25-28 октября +
Леди грация на прогулке
Леди грация на прогулке
Си Цзиньпин заявил о неотделимости развития мира от развития Китая
Си Цзиньпин заявил о неотделимости развития мира от развития Китая
В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции
В России определили предварительную стоимость создания новой
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Более 80% родителей поддерживают поднятие флага и исполнение гимна в школах — Кириенко
Более 80% родителей поддерживают поднятие флага и исполнение гимна в
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Свиньи, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Свиньи, чтобы обрести

Топ на сегодня

Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и проблемы с деньгами
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с окружающими
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Ксения Собчак в шоке от законов в Дубае
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа
Моргенштерн вывалил в грязи Гуфа

Еще по теме

К Крымском мосту присоединили железнодорожную арку
В США выдали взрыв на Крымском мосту за удар по Киеву
На Крымском мосту соединили рельсы первой железнодорожной ветки
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля