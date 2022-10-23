. Никита Михалков назвал Даню Милохина безграмотным овощем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Михалков назвал Даню Милохина безграмотным овощем

Никита Михалков назвал Даню Милохина безграмотным овощемРежиссер Никита Михалков назвал Милохина овощем безграмотным за его незнание о Сахалине

Российский режиссер Никита Михалков назвал TikTok-блогера Даню Милохина, который признался, что не знал о существовании Сахалина, «овощем безграмотным». Об этом пишет издание StarHit.

Михалков остался недоволен тем, что Милохин работает на телевидении в качестве ведущего и члена жюри в телешоу. Кинорежиссер заявил, что основная проблема сегодняшнего общества состоит в поощрении неграмотности, примером которой и является молодой блогер.

«Выясняется, что Даня Милохин, сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», — высказался Михалков, уточнив, что ничего не имеет против самого Милохина, а лишь критикует «поразительное снижение принципиального уровня критического взгляда на жизнь».

Ранее российская теле- и радиоведущая, бывшая соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран раскритиковала Милохина, назвав его деградантом. Кроме того, она усмотрела диверсию в его появлении в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Никита Михалков назвал Даню Милохина безграмотным овощем
Никита Михалков назвал Даню Милохина безграмотным овощем
Microsoft показала потрясающую кастомизацию Xbox Elite Series 2 в Xbox Design Lab
Microsoft показала потрясающую кастомизацию Xbox Elite Series 2 в
Трамп пообещал положить конец карьере Байдена и других демократов
Трамп пообещал положить конец карьере Байдена и других демократов
Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске
Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске
Вероятность создания Россией теневого флота нефтетанкеров оценили
Вероятность создания Россией теневого флота нефтетанкеров оценили
Авторы давно закрытого шутера Evolve возвращают в него некоторые функции
Авторы давно закрытого шутера Evolve возвращают в него некоторые
Прокурор вынес вердикт Анна Большовой после смертельного ДТП
Прокурор вынес вердикт Анна Большовой после смертельного ДТП
Ольга Бузова сделала громкое заявление о сексе
Ольга Бузова сделала громкое заявление о сексе
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане
Ольгу Орлову дерзко ограбили в Милане
Николай Цискаридзе узнал у астрологов, что декабрь будет очень тяжелым
Николай Цискаридзе узнал у астрологов, что декабрь будет очень тяжелым
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться от грандиозных планов
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться

Топ на сегодня

Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и проблемы с деньгами
Какие имена людей могут притягивать в жизнь человека бедность и
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с окружающими
Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2022 года: больше общайтесь с
Ким Кардашьян призналась, что лучшим подарком для нее будет развод с оскандалившимся Канье Уэстом
Ким Кардашьян призналась, что лучшим подарком для нее будет развод с
Моргенштерн выпустил трек с оскорблениями в адрес Гуфа
Моргенштерн выпустил трек с оскорблениями в адрес Гуфа

Еще по теме

Даню Милохина задержали на Украине
Никита Михалков признался, что впечатлен экспозицией "Ельцин центра"
Никита Михалков выступает за смертную казнь
Михалков заявил об отложенном запуске сети «Едим как дома»