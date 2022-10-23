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Николай Цискаридзе узнал у астрологов, что декабрь будет очень тяжелым

Николай Цискаридзе узнал у астрологов, что декабрь будет очень тяжелым
Звезда балета Николай Цискаридзе выяснил о будущем России. Сейчас мир переживает нелегкие моменты. Эксперты говорят, что человечество находится на пороге больших перемен. Россиян волнует, как долго будет продолжаться СВО. В связи с этим многие обращаются к астрологам, которые, в свою очередь, спешат успокоить граждан. Сейчас подсказками извне пользуются многие: даже звезды шоу-бизнеса обращаются к гадалкам и магам, чтобы знать, что их ожидает в будущем. Сегодняшняя ситуация в мире все больше тревожит людей. Обсудить тему с теми, кто «читает» по звездам решил ведущий «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе. В студии подняли вопросы предсказаний и дальнейших событий в нашей стране. Специалисты в области астрологии заверили, что все будет хорошо. «Все понимаем, что было большое напряжение, но мы в эти два-три месяца будем пытаться вырваться… Будет очень тяжелый декабрь, несмотря на то, что мы увидим, как все уже в другом положении находится. Февраль может еще раз развернуть и заставить нас как будто бы вернуться на путь напряжения, и это в какой-то момент удастся, но будущая весна станет уникальной и удивительной. Она, с одной стороны, катастрофична по форме и радикализму перемен, но мы ощутим формирования российского ядра, где есть дух и мощь… Пусть кто-то отваливается, откалывается, уезжает… Этот организм должен быть здоров для того, чтобы дальше уже проецировать на мир наши ценности. Весна нас немножко раскрепостит от этого прессинга, буквально в марте, повестка будет совершенно другой», — рассказала Светлана Драган.
Ректор Московской академии астрологии Михаил Левин поддержал коллегу, убедив в том, что проблем не будет, а наша страна перешла на этап подъема: «Мы — Россия прошли самую низкую точку падения, это было 90-е годы, больше такого кризиса в ближайшее время не будет». Левин также дал долгосрочный прогноз на будущее. «Может лет через 300 что-то и будет, но в ближайшее время в этом веке и следующем, такого кризиса не будет. Не будет распада страны, не будет гибели страны, не будет ничего глобального, что бы затронуло всю территорию страны. Сейчас идет медленный подъем, не ровный… 2022 год — переломный, поворотный. С этого момента начинается очищение разных бед», — безапелляционно заявил Левин. Но при этом каждый из присутствующих в студии гостей сказал, что расслабляться рано, ситуация начнется выравниваться только к 2024 году.
# Шоу-бизнес Цискаридзе Николай
По материалам: z-aya

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