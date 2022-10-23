. Нумерологический гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Вадим Карасев

Октябрь плавно подходит к своему логическому завершению, так что пришло время оглянуться назад и попробовать проанализировать свои поступки. Эксперты в области нумерологии рассказали, какие еще дела будут благоприятными в эти семь дней.

Мы уже знакомили вас с астрологическим прогнозом на эту неделю. Настало время узнать о том, что нам могут приготовить числа. Забегая наперед, можно сказать точно, что эти семь дней с нумерологической точки зрения будут не самыми простыми.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Чтобы узнать, что за число будет править этим миром в последнюю неделю октября, нужно произвести уже привычные для нас с вами расчеты: сложить все даты недели и прибавить к ним в конце порядковый номер месяца, то есть,10. Получаем следующее:

(24+25+26+27+28+29+30)+10=199. Складываем цифры до тех пор, пока не получим число от 1 до 9. 1+9+9=19. 1+9=10. 1+0=1.

Получается, что миром править будет число 1. Единица не самым лучшим образом сочетается с текущей энергетической обстановкой, поэтому заниматься самоанализом и готовиться к началу нового месяца будет крайне непросто. К сожалению, сил на новые дела, которые так любит число 1, у нас с вами может не оказаться.

Так или иначе, но для реализации некоторых планов эта неделя все же подойдет. Главное, чтобы это были какие-то простые и незатейливые дела. Проявлять активность стоит больше в первой половине недели. На выходных лучше как следует отдохнуть и сфокусироваться на получении новых знаний.

Советы нумерологов на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Неделя крайне неудачна для поездок, переезда, командировок и долгих поездок на автомобиле. В связи с этим можно предположить, что некоторые трудности могут ожидать представителей профессий, связанных с постоянным нахождением за рулем.

На этой неделе все ваши слова и поступки станут фундаментом для последующих событий, поэтому следите за тем, что вы делаете, что и как говорите. Даже к самым раздражающим вас людям относитесь снисходительно. В вас может проснуться агрессия по отношению к близким, поэтому если вы человек эмоционально неуравновешенный, то вам необходимо научиться контролировать наплывы гнева.

Старайтесь не нарушать закон и правила дорожного движения. Проблемы с законом могут привести к судебным разбирательствам и большим штрафам. Также это может поставить под удар все ваши планы.

На этой неделе Единица может склонить нас к чревоугодию. Старайтесь пореже питаться вредной пищей. Это может очень негативно сказаться на вашем здоровье и настроении. Стоит уделить внимание здоровью в целом. Одевайтесь теплее, чтобы не заболеть. Также избегайте жестких диет.

Займитесь укреплением своего тела с помощью умеренных физических упражнений. Полезными будут водные процедуры, а также ментальные практики типа медитаций, молитв, аффирмаций.

Лучше временно ограничить круг своего общения, чтобы ни с кем не поссориться. Не стоит выяснять отношения, спорить — особенно на работе. На этой неделе можно разрывать отношения с токсичными людьми, но старайтесь расставаться бесконфликтно.

Самое полезное качество в общении с близкими и второй половинкой — щедрость. Дарите подарки и личное время, делайте добрые дела. Полезными станут пожертвования — любая сумма, которую вы пожертвуете бескорыстно, вернется к вам в будущем.

Талисманы удачи на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Один из лучших талисманов этой недели — один из символов Единицы — рог изобилия. Изображение рога изобилия поможет вам победить неуемный аппетит и жадность. Если вы склонны к хитрости и манипуляциям, то рог изобилия поможет вам справиться с желанием поиска легкой наживы.





Минерал берилл. Этот камень-талисман защитит вас от лжи и негативно энергии со стороны окружающих. Эксперты в области биоэнергетики отмечают так, что берилл способен успокаивать душу человека и подталкивать его в добрым поступкам, а сейчас это предельно важно.