. О состоянии Николая Баскова рассказал врач

Состояние певца Николая Баскова беспокоит многих поклонников. Многие заметили, что в последние недели «золотой голос России» набрал вес, сильно сдал и осунулся. В Интернете даже пошли слухи о том, что у «натурального блондина» могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Однако, как заявил в беседе с журналистами известный врач-диетолог Евгений Арзамасцев, стоит воздержаться от преждевременных выводов. Возможно, что речь идет о банальной усталости, либо же нормальных возрастных изменениях. «Есть небольшая прибавка в весе. Особенно это видно по лицу. Здесь надо смотреть причину. Это может быть неудачный кадр, или появление какой-то проблемы, которая приводит к избыточному весу. Возраст тоже играет роль. Возрастные характеристики вполне могут являться нормой, поэтому, возможно, менять ничего не надо», — рассуждает Арзамасцев.В любом случае, как говорит специалист, диагноз Баскову невозможно поставить без обращения к врачам. Евгений Арзамасцев советует исполнителю пройти комплексное обследование организма — именно так он сможет выявить возможные проблемы. Напомним, что на прошлой неделе Николай Басков отметил очередной день рождения. Исполнитель получил многочисленные поздравления от коллег. Помимо прочих, обратилась к артисту и фигуристка Татьяна Навка. Однако фотографию, которую супруга Дмитрия Пескова разместила в микроблоге, многие посчитали весьма двусмысленной. Добавим, что Басков является одним из самых высокооплачиваемых российских артистов. На его гонорары не сказалась даже эпидемия коронавируса, которая оставила у разбитого корыта многих знаменитостей.