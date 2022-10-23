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Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна

Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременнаТАСС: погибшая в ДТП с пьяным водителем на Западе Москвы женщина была беременна

Женщина, которая вместе с пятилетним сыном погибла в ДТП по вине пьяного водителя на западе Москвы, была беременной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

По информации источника, погибла россиянка 1980 года рождения.

Накануне сообщалось, что пьяный водитель, сбивший насмерть женщину с сыном на пешеходном переходе на улице Богданова на западе Москвы, проехал на красный свет светофора. «Водитель Audi A6 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину с сыном, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — рассказал источник. От полученных травм они скончались на месте.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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